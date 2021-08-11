Ср, 11.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Стало известно, что по почерку можно узнать о болезни мозга

Человек пишет. Фото иллюстративное. ФОТО: AFP / Scanpix

Изучение почерка с помощью специального оборудования позволит увидеть отклонения в развитии детей или появление когнитивных расстройств на ранней стадии у взрослых. Уникальный метод разработали ученые Национального исследовательского ядерного университета совместно с коллегами из Великобритании, Израиля и Финляндии.

Для оценки письма необходимы: лазер или лазерный диод, подсвечивающий лист бумаги, ручка, обычная цифровая камера, записывающая изменения лазерного света, и компьютер для анализа полученных результатов. Изучение движения микроспопических световых пятен — спелов — позволяет увидеть, как ручка движется в трех измерениях и во времени. Информацию обрабатывает компьютерная программа, показывая врачу нарушения в психике человека. Такой метод анализа займет несколько минут и будет применим даже к детям, которые еще не умеют писать, а только рисуют.

Как передает Пятый канал, почерк зависит от состояния коры головного мозга — она отвечает за точность и координацию движений. Патология в головном мозге влияет на их пластичность. Выявляя нарушения почерка у взрослых, ученые могут предупреждать атеросклероз сосудов головного мозга и деменцию на ранней стадии, когда существующие способы диагностики не замечают болезнь.

НАВЕРХ
Back