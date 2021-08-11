Стало известно, что по почерку можно узнать о болезни мозга

Для оценки письма необходимы: лазер или лазерный диод, подсвечивающий лист бумаги, ручка, обычная цифровая камера, записывающая изменения лазерного света, и компьютер для анализа полученных результатов. Изучение движения микроспопических световых пятен — спелов — позволяет увидеть, как ручка движется в трех измерениях и во времени. Информацию обрабатывает компьютерная программа, показывая врачу нарушения в психике человека. Такой метод анализа займет несколько минут и будет применим даже к детям, которые еще не умеют писать, а только рисуют.