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Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в новом сериале Тима Бертона

NEW YORK, NY - November 21, 2011: Actor Michael Douglas, his wife Catherine Zeta-Jones, his father Kirk Douglas, and actress Elle Fanning arrive at Children Of Chernobyl's Children At Heart Gala at Pier 60 on November 21, 2011 in New York, New York. (Photos by Christopher Peterson/BuzzFoto.com) Buzz Foto LLC http://www.buzzfoto.com/ 1112 Montana Ave Suite 80 Santa Monica CA 90403 1 310 441 4464 1 310 691 3888 *** Local Caption ***Michael Douglas, Catherina Zeta-Jones, Kirk Douglas, Elle Fanning ФОТО: Christopher Peterson/Christopher Peterson/BuzzFoto.com

51-летняя Кэтрин Зета-Джонс снимется в предстоящем сериале Netflix "Уэнсдэй", в основу которого ляжет культовое шоу 1960-х "Семейка Аддамс". Она исполнит роль Мортиши Аддамс, пишет Сплетник.

Режиссером сериала станет Тим Бертон, а компанию на съемочной площадке актрисе составят Дженна Ортега (зрителям она может быть знакома по сериалу "Ты"), которая исполнит роль главной героини Уэнсдэй, и Луис Гусман — он станет экранным супругом Зеты-Джонс. Известно, что "Уэнсдэй" будет состоять из восьми эпизодов.

В сериале речь пойдет об Уэнсдэй Аддамс, которая будет развивать свои сверхспособности и спасать город от разгула преступности. Ей также предстоит выяснить, почему ее родители расстались много лет назад и какую тайну они скрывают. Шоу охватит время, когда Уэнсдэй училась в академии "Невермор".

В оригинальном сериале роль Мортиши играла актриса Кэролин Джонс. В двух фильмах 90-х роль этой героини исполнила Анжелика Хьюстон, а Уэнсдэй сыграла Кристина Риччи. Совсем недавно Шарлиз Терон озвучила Мортишу Аддамс в мультфильме "Семейка Аддамс", который вышел в 2019 году.

Дата премьеры нового сериала пока не объявлена.

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