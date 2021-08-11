Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в новом сериале Тима Бертона

Режиссером сериала станет Тим Бертон, а компанию на съемочной площадке актрисе составят Дженна Ортега (зрителям она может быть знакома по сериалу "Ты"), которая исполнит роль главной героини Уэнсдэй, и Луис Гусман — он станет экранным супругом Зеты-Джонс. Известно, что "Уэнсдэй" будет состоять из восьми эпизодов.

В сериале речь пойдет об Уэнсдэй Аддамс, которая будет развивать свои сверхспособности и спасать город от разгула преступности. Ей также предстоит выяснить, почему ее родители расстались много лет назад и какую тайну они скрывают. Шоу охватит время, когда Уэнсдэй училась в академии "Невермор".

В оригинальном сериале роль Мортиши играла актриса Кэролин Джонс. В двух фильмах 90-х роль этой героини исполнила Анжелика Хьюстон, а Уэнсдэй сыграла Кристина Риччи. Совсем недавно Шарлиз Терон озвучила Мортишу Аддамс в мультфильме "Семейка Аддамс", который вышел в 2019 году.