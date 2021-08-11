Вчера утром умерла певица Вийви Сынаялг. В апреле прошлого года эстонские СМИ писали, что известная исполнительница Сийри Сынаялг была приговорена к испытательному сроку за кражу вина в магазине, а несколькими годами ранее один из наследников семейства Сынаялгов устроил стрельбу в центре Таллинна. Последние несколько десятилетий семью преследовали скандалы, неудачи и трагедии, пишет Elu24.

Афера с фальшивыми купюрами

В начале 2002 года сыновья Андреса и Олега Сынаялгов Таави и Алари были пойманы с поддельными 500 кронами. Тогда несовершеннолетние мальчики свою вину не признали: утверждалось, что фальшивые деньги попали к ним в руки во время покупки-продажи телефонов. Из-за отсутствия доказательств Таави и Алари избежали уголовного обвинения.

Нападение на братьев

В сентябре 2004 года неизвестные вторглись на частную территорию братьев Андреса и Олега Сынаялгов на Сааремаа. Преступники, затаившиеся в можжевельнике, растянули на дороге колючую проволоку в 800 метрах от дома Сынаялгов, и братья были вынуждены остановить свою машину.

Первой жертвой нападения стал Олег. Он начал убирать проволоку c дороги, и в этот момент какой-то незнакомый парень ударил его в нос кулаком или каким-то тупым предметом. Андрес, поспешивший на помощь брату, схватил нападавшего за руку, повалил на землю, но тут из кустов выскочил сообщник нападавшего и огрел Андреса дубиной по спине.

От боли Андрес выпустил первого злоумышленника, и оба преступника быстро скрылись в лесу. Находившиеся в состоянии шока братья не побежали за ними, они вызвали полицию. Полицейский пес взял следы, но вскоре потерял - так как они прерывались на том месте, где двое мужчин сели в машину.

Сынаялги посчитали, что нападение было связано с темой недвижимости: лакомый кусочек имущества на улице Виру в Таллинне приглянулся бизнесмену Хуберту Хирву, который во что бы то ни стало хотел заполучить дом и угрожал сделать это «по-хорошему или по-плохому».

Пьяные за рулем

В 2013 году полиция задержала Вийви Сынаялг за рулем с признаками алкогольного опьянения. Она отказалась дуть в алкотестер, и ее доставили в больницу для проверки. Несколько часов спустя полиция задержала в состоянии алкогольного опьянения за рулем той же машины Сийри Сынаялг, которая отправилась забирать свою сестру домой.

Сийри тогда сказала, что алкотестер показал 0,5 промилле, и подчеркнула, что на самом деле она не имеет привычки садиться за руль в пьяном виде. Лишь через два года сестры Сынаялг публично признались, что они выпивали и довольно часто, иными словами, были на короткой ноге с зеленым змием.

Муж Вийви Сынаялг Олег рассказал два года назад в программе Ringvaade, что его жена искала помощи в решении проблемы алкогольной зависимости. «Ее история похожа на историю многих людей в наши дни. Она думала, если будет употреблять алкоголь в умеренных количествах, ее состояние беспокойства и тревожности исчезнут», - объяснил Олег, добавив, что супруга стала часто выпивать, чтобы забыться и почувствовать облегчение от проблем.

Психолог посоветовал Вийви принимать антидепрессанты и седативные препараты.

Трагическая смерть сына

В начале 2017 года старший сын Сийри и Андреса Сынаялгов 32-летний Алари выпал из окна пятого этажа своего дома в Таллинне и разбился насмерть. Он похоронен на кладбище Карья в Курессааре. В последние годы своей жизни Алари занимался бизнесом в области энергетики, а также был одной из ведущих фигур в строительстве ветропарка Айду.

Стрельба в центре Таллинна

Утром 30 июня 2018 года сын Олега и Вийви Сынаялгов Таави поссорился с компанией молодых людей около кафе Vabaduse в центре Таллинна. Во время конфликта Сынаялг вытащил из машины огнестрельное оружие и выстрелил в плечо 26-летнему мужчине. Он, по словам очевидцев, также угрожал оружием случайным прохожим.

Таави Сынаялг, которому сейчас 37 лет, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Двухлетний испытательный срок должен закончиться в июне этого года.

Кража пива

В августе 2018 года 56-летняя Сийри Сынаялг, находившаяся на лечении от алкогольной зависимости, была поймана на краже пива в магазине Laitse в уезде Ляэнемаа. Стоимость украденного состаляла 13 евро и 17 центов.

Вийви Сынаялг, попавшаяся за рулем в пьяном виде, покидает больницу после проверки, чтобы ехать в полицию. ФОТО: Sander Ilvest/Saarte Hääl

Taaви Сынаялг на скамье подсудимых. ФОТО: Raul Mee/Postimees

Страсти по ветропарку

Cага о ветряной электростанции Айду, которую планируется построить в Ида-Вирумаа, продолжается уже много лет. Проект ветропарка Айду, который стоит 160 миллионов евро и состоит из 30 турбин, получил зеленый свет лет назад, а в 2013 году волостная управа Майдла выдала Сынаялгам разрешение на строительство электрических ветровых турбин.

Вроде все должно было идти хорошо. Но строительство было остановлено в 2017 году, когда Министерство обороны выяснило, что ветряки будут мешать работе радиолокатора Келлавере, который должен обнаруживать российские самолеты-нарушители.

За этим последовала судебная тяжба, в результате которой Сынаялги продолжили установку ветряных турбин на основании старого разрешения на строительство. Судебный спор не позволил частной компании с ограниченной ответственностью Aidu Tuulepark установить ветряные турбины, поэтому братья учредили новую - Eleon Green.

Спустя месяц Департамент полиции и погранохраны запретил строительство ветропарка по указанной выше причине - продолжение строительства якобы помешало бы радару Минобороны. За этим последовал яркий демарш - Андрес Сынаялг выбросил полицейских из ветропарка в присутствии съемочной группы программы Reporter.

В сентябре прошлого года Госсуд постановил, что разрешения на строительство для Сынаялгов все еще действительны. Чтобы компенсировать убытки, связанные с приостановлением строительства, предприниматели подали иск о возмещении убытков на сумму 123,7 млн евро.

Постоянные кражи вина

В прошлом году в апреле Харьюский уездный суд осудил 57-летнюю Сийри Сынаялг за систематическую кражу вина и приговорил ее к шести месяцам условно. Суд также назначил ей испытательный срок в один год и четыре месяца, в течение которого ей вообще не разрешается употреблять алкоголь.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, за 2019 году Сийри украла вино из продовольственных магазинов Курессааре и Таллинна как минимум семь раз. Как гласит обвинение, она иногда крала одну бутылку вина, а иногда две или три или даже четыре бутылки.

Осенью прошлого года одна посетительница продуктового магазина в центре Solaris в Таллинне написала в социальных сетях, что была очевидцем магазинной кражи Сынаялг. «Дама была пьяна в стельку, она сидела возле кассового аппарата и говорила, что позвонит и разберется», - написала очевидица. Кассир не заметил, как Сийри Сынаялг сунула бутылки с водкой и джином в хозяйственную сумку, а когда прибыл охранник, ее и след простыл.

Андрес Сынаялг, руководитель OÜ Eleon Green, начинает грандиозное строительство в Айду. ФОТО: Matti Kämärä/Põhjarannik