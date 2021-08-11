Вчера, 17 мая, стало известно о крушении вертолета, одним из погибших в котором оказался предприниматель Олег Сынаялг. В этой связи мы публикуем материал, вышедший в августе 2020 года.

12 августа 2021 года умерла певица Вийви Сынаялг. В апреле 2020 года эстонские СМИ писали, что известная исполнительница Сийри Сынаялг была приговорена к испытательному сроку за кражу вина в магазине, а несколькими годами ранее один из наследников семейства Сынаялгов устроил стрельбу в центре Таллинна. Последние несколько десятилетий семью преследовали скандалы, неудачи и трагедии.

Афера с фальшивыми купюрами

В начале 2002 года сыновья Андреса и Олега Сынаялгов Таави и Алари были пойманы с поддельными 500 кронами. Тогда несовершеннолетние мальчики свою вину не признали: утверждалось, что фальшивые деньги попали к ним в руки во время покупки-продажи телефонов. Из-за отсутствия доказательств Таави и Алари избежали уголовного обвинения.

Нападение на братьев

В сентябре 2004 года неизвестные вторглись на частную территорию братьев Андреса и Олега Сынаялгов на Сааремаа. Преступники, затаившиеся в можжевельнике, растянули на дороге колючую проволоку в 800 метрах от дома Сынаялгов, и братья были вынуждены остановить свою машину.

Первой жертвой нападения стал Олег. Он начал убирать проволоку c дороги, и в этот момент какой-то незнакомый парень ударил его в нос кулаком или каким-то тупым предметом. Андрес, поспешивший на помощь брату, схватил нападавшего за руку, повалил на землю, но тут из кустов выскочил сообщник нападавшего и огрел Андреса дубиной по спине.