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Маша Кончаловская показала страшные отметины на своем теле

Мария Кончаловская ФОТО: Инстаграм

Маша Кончаловская с детства чувствовала себя некомфортно в собственном теле. Девочка была милой пышечкой, за что натерпелась от сверстников. Но больше всего Машу травмировали похотливые взгляды неадекватных взрослых мужчин, сообщает eg.ru.

Повзрослев, дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной похудела на 30 килограммов. Мария преобразилась и стала настоящей красоткой. Наперекор всему она сейчас строит карьеру модели. И получается это у Кончаловской довольно успешно.

Каждый день наследницы именитого семейства расписан по минутам — университет, съемки, модные показы и кастинги. Маша уже даже побывала на страницах итальянского Vogue и приняла участие в шоу «Ты — супермодель». Правда, память о временах, когда она была пышечкой, навсегда останется с Марией. И не только в ее мыслях. Как рассказала сама Кончаловская, на ее теле есть отметины — белые полосочки растяжек на миниатюрных бедрах. Для большинства юных девушек подобное было бы страшным, они бы обязательно прятали эти отметины. А Маша с гордостью показывает свои растяжки. «Натуральная красота», — считает Кончаловская.

ФОТО: Инстаграм

Подписчики поддерживают Марию в ее начинаниях и суждениях. По мнению народа, дочь Толкалиной вышла даже красивее мамы. А на хейтеров модель старается не обращать внимания, мол, и без интернет-троллей натерпелась в свое время, чтоб теперь еще время на них тратить.

Напомним, недавно Маше Кончаловской исполнилось 20 лет. Карьеру модели она совмещает с учебой в творческом вузе. Несмотря на столь юный возраст, Мария живет отдельно от родителей и уже обзавелась собственной семьей: у нее есть кошка и муж — 27-летний бизнесмен Никита Кузьмин. О детях наследница режиссера и актрисы пока не думает, слишком это дорогое удовольствие для молодой девушки, только встающей на ноги.
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