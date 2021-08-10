Брат Меган Маркл заявил, что его сестра «разрушит» жизнь принца Гарри

В шоу Томас Маркл-младший описывает себя как «самый большой брат из всех», а также он рассказывает, что предупреждал принца Гарри не жениться на Меган.
«Я сказал принцу Гарри: "Я думаю, она разрушит твою жизнь. Она очень поверхностный человек"», - заявил 55-летний Маркл.
Помимо участия в телешоу, известно, что он был судим: в 2017 году его признали виновным в том, что он в пьяном виде угрожал женщине пистолетом.
О трудных отношениях Маркл с семьей писали уже многие СМИ: в июле стало известно, что ее отец собирается через суд добиваться возможности увидеться со своими внуками, детьми Меган.
4 июня Меган Маркл родила второго ребенка, девочку, которую она и принц Гарри назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор. Также Меган и Гарри воспитывают двухлетнего сына Арчи.
В реалити-шоу «Большой брат» 12 известных людей живут в закрытом помещении и камеры фиксируют каждое их действие. Название шоу навеяно романом Джорджа Оруэлла «1984», где «Большой Брат» был всевидящим оком, которое наблюдает за всеми и повсюду, чтобы иметь возможность манипулировать этими людьми.