Стас Пьеха прокомментировал видео, опровергающее избиение его сына: «Это информационная война»

При этом по словам артиста, после конфликта на территории коттеджного поселка его семилетний ребенок проходит курс как физической, так и психологической реабилитации. Не удивительно — на него напала взрослая женщина — супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова, Ирина.

Ранее сообщалось о том, что Безбородова запретила своим детям дружить с сыном Стаса Пьехи. Якобы обидевшись, Петя проткнул надувной бассейн Безбородовых карандашом. Тогда разгневанная женщина накинулась на мальчика. Вступившаяся за внука бабушка (мать бывшей жены певца Натальи Горчаковой — Прим. ред.) также пострадала от разъяренной соседки. В результате конфликта ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и многочисленными травмами.

Супруга Владислава Безбородова, напавшая на сына Стаса Пьехи ФОТО: Скриншот видео Youtube

Теперь же версия об избиении в сети ставится под сомнение. На это отреагировал отец ребенка. Он был поражен неожиданным поворотом дела, назвав происходящее информационной войной.

«Во-первых, уголовное дело уже давно возбуждено, если бы не хватало оснований для него, то его бы не возбудили. Во-вторых, я выкладывал видео, где госпожа Безбородова признается сама в том, что она била ребенка, била его бабушку, и что будет делать это всегда. <…> И в-третьих, ну как-то странно взять и летом себе пальто купить. Уже давным-давно ситуация пошла вперед, уже возбуждено уголовное дело, и они сейчас пытаются что-то опровергнуть, хотя видео с ее чистосердечным признанием было у меня в Instagram очень долго, пока они его не застрайкали и его не удалили. Не знаю, что там за видео, но я знаю четко то, что происходило там и слышал, что сказала она. Исходя из этого — все остальное — не важно», — отметил известный российский певец, сообщает 5-tv.ru.

Стас Пьеха также добавил, что у него на руках есть все бумаги от врачей, которые были получены в день происшествия.