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Стас Пьеха прокомментировал видео, опровергающее избиение его сына: «Это информационная война»

Стас Пьеха с сыном Петей ФОТО: Инстаграм

Известный российский музыкант Стас Пьеха прокомментировал скандальную видеозапись, которая 10 августа появилась в сети. На ней запечатлена нарезка кадров, снятых камерой видеонаблюдения. Авторы ролика утверждают, что раз на нем не запечатлена потасовка, то и жесткого избиения сына Стаса Пьехи Пети — возможно и не было.

При этом по словам артиста, после конфликта на территории коттеджного поселка его семилетний ребенок проходит курс как физической, так и психологической реабилитации. Не удивительно — на него напала взрослая женщина — супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова, Ирина.

Ранее сообщалось о том, что Безбородова запретила своим детям дружить с сыном Стаса Пьехи. Якобы обидевшись, Петя проткнул надувной бассейн Безбородовых карандашом. Тогда разгневанная женщина накинулась на мальчика. Вступившаяся за внука бабушка (мать бывшей жены певца Натальи Горчаковой — Прим. ред.) также пострадала от разъяренной соседки. В результате конфликта ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и многочисленными травмами.

Супруга Владислава Безбородова, напавшая на сына Стаса Пьехи ФОТО: Скриншот видео Youtube

Теперь же версия об избиении в сети ставится под сомнение. На это отреагировал отец ребенка. Он был поражен неожиданным поворотом дела, назвав происходящее информационной войной.

«Во-первых, уголовное дело уже давно возбуждено, если бы не хватало оснований для него, то его бы не возбудили. Во-вторых, я выкладывал видео, где госпожа Безбородова признается сама в том, что она била ребенка, била его бабушку, и что будет делать это всегда. <…> И в-третьих, ну как-то странно взять и летом себе пальто купить. Уже давным-давно ситуация пошла вперед, уже возбуждено уголовное дело, и они сейчас пытаются что-то опровергнуть, хотя видео с ее чистосердечным признанием было у меня в Instagram очень долго, пока они его не застрайкали и его не удалили. Не знаю, что там за видео, но я знаю четко то, что происходило там и слышал, что сказала она. Исходя из этого — все остальное — не важно», — отметил известный российский певец, сообщает 5-tv.ru.

Стас Пьеха также добавил, что у него на руках есть все бумаги от врачей, которые были получены в день происшествия.

«Мне кажется, я бы на их месте выходил бы со мной на связь, понимая бедственность своего положения. Они какие-то видео откуда-то берут. Какая-то глупость на мой взгляд. Это не умный ход. У меня было видео под 700 тысяч просмотров, она там говорит: „Я ребенка схватила, вот так головой об землю кинула, бабушку ударила, и вообще убить ее надо было“. Ну она вот это сказала, какой там смысл там дальше показывать-выкладывать. Это информационная война пошла, но мы все равно в ней выиграем, потому что у меня есть видео, где она признается во всем. Мне кажется, это глупые действия», — подчеркнул артист.

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