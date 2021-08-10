У нее было всё: любовь, деньги и слава. Сегодня не стало красавицы-певицы Вийви Сынаялг

«Сегодня утром не стало моей дорогой жены Вийви Сынаялг. Я точно не знаю, что случилось. Вскрытие покажет, - говорит Олег. - Единственная информация, которую мне дали, - это проблемы со здоровьем».

Сам Олег сейчас находится на Сааремаа. «Моя жена была в Таллинне - она читает лекции в университете - и вдруг потеряла сознание в квартире в Таллинне», - Олег объясняет, что случилось с его женой.

«Конечно, я в шоке... Вся наша семья в шоке. Она была воплощением добра, она была ангелом. Мой ангел попал в рай. Она была очень хороша», - добавляет Олег и просит, чтобы в это трудное время их семью не беспокоили.

Несмотря на известность и обеспеченную жизнь, последние лет 20 жизнь Вийви и ее родственников с трудном можно назвать безоблачной.

В 2013 году полиция задержала Вийви Сынаялг за рулем с признаками алкогольного опьянения. Она отказалась подуть в алкотестер, поэтому была доставлена в больницу для проверки. Несколько часов спустя полиция задержала в состоянии алкогольного опьянения за рулем той же машины Сийри Сынаялг, которая отправилась забрать свою сестру домой.

Сийри тогда сказала, что ее опьянение было замерено на уровне 0,5 промилле, и подчеркнула, что на самом деле она никогда не садится за руль после употребления алкоголя.

Лишь через два года сестры Сынаялг публично признались, что они действительно были на короткой ноге с зеленым змием.

Муж Вийви Сынаялг, Олег, сказал три года назад в программе Ringvaade, что его жена искала помощи в решении проблем зависимости. «Ее история была похожа на историю многих людей в наши дни, когда возникает тревожность. Она думала, что, если будет употреблять алкоголь в умеренных количествах, эта тревожность исчезнет», - объяснил Олег, добавив, что серьезная проблема началась с желания найти облегчение от проблем, писал в прошлом году Postimees.

Психолог посоветовал Вийви начать принимать антидепрессанты и седативные препараты. По словам Олега, его жене помогло оказание помощи другим зависимым людям.