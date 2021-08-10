ЧИТАТЬ
ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Был скандал? Вскрылись подробности того, почему Алла Пугачева перестала ездить в Таллинн
СТАТЬЮ
Алла Пугачева у легендарной гостиницы Olümpia в Таллинне
Мы все надеемся, что уже совсем скоро начнется для многих долгожданная реконструкция таллиннского Горхолла, поэтому не упускаем последней возможности посетить это невероятное место в его практически первозданном виде. Однако мы узнали о самых интересных и курьезных случаях, произошедших в этих стенах. А вы знали, что после закрытия Горхолла Алла Пугачева отказывалась выступать в Таллинне? А помните, как сам Виктор Цой выступал на сцене Горхолла? Кстати, годовщина гибели артиста 15 августа.