Мы все надеемся, что уже совсем скоро начнется для многих долгожданная реконструкция таллиннского Горхолла, поэтому не упускаем последней возможности посетить это невероятное место в его практически первозданном виде. Однако мы узнали о самых интересных и курьезных случаях, произошедших в этих стенах. А вы знали, что после закрытия Горхолла Алла Пугачева отказывалась выступать в Таллинне? А помните, как сам Виктор Цой выступал на сцене Горхолла? Кстати, годовщина гибели артиста 15 августа.

Эта любимая концертная площадка многих российских исполнителей. В недавнем интервью на Евровидении в Роттердаме поп-король Филипп Киркоров сказал порталу Limon в эксклюзивном интервью, что не может дождаться открытия Горхолла. Пугачева в Таллинне выступала на нескольких площадках, но любимым местом для концертов у нее всегда был Горхолл. Примадонна давала концерт и на Певческом поле, и в Saku Suurhall, где и прошел ее последний в Эстонии концерт в 2010 году и мэр города тогда подарил артистке букет шикарных желтых роз и понадеялся на скорое возвращение артистки.