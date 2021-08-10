Названо идеальное место в Нарва-Йыэсуу, где можно отдохнуть с роскошью и насладиться чудесным завтраком до полудня

Почему они так привлекают местных туристов? А потому что здание, построенное в скандинавском стиле, находится в очень уютном и тихом месте города. Часть просторных апартаментов площадью от 20 до 57 квадратных метров имеют свой собственный балкон, где гостям очень нравится встречать рассвет с чашкой кофе и провожать закат с напитками покрепче.

Городок Нарва-Йыэсуу небольшой и пока не очень рассчитан на огромные потоки туристов со всего мира. Здесь практически нет магазинов и мало ресторанов. Ночная жизнь после пандемии практически напрочь отсутствует. Поэтому те, кто не успели поужинать до девяти часов вечера, рискуют остаться голодными. Но только не посетители Merepargi ApartHotel & Cafe, потому что в этих апартаментах гости найдут за отдельную плату в любое время мини-бар прямо в комнате, а также несколько капсул кофе, чтобы в случае голода или жажды насладиться вкусными напитками или чипсами, не выходя из апарт-отеля.

Эдгар Гергель остановился в апартаментах Merepargi ApartHotel & Cafe и удивлен ценам на Aperol Spritz ФОТО: limon.ee

Кафе на первом этаже пользуется огромной популярностью как у проживающих здесь, так и у постояльцев других отелей, потому что здесь разнообразное меню, приемлемые цены и возможность насладиться завтраком, обедом или ужином на уютной террасе под крышей или зонтиком. И завтрак здесь приятно порадует отдыхающих - он подается индивидуально и свежим, а также насладиться им можно с 9 утра до 12 дня, что очень удобно для тех, кто любит подольше поспать и обычно просыпает завтраки.

Для семей здесь есть апартаменты с двумя спальнями, а также апартаменты с одной гостиной и спальней. С детьми будет также максимально комфортно, потому что всё продумано до мелочей. В апартаментах есть мини-кухня с плитой, микроволновкой и всей необходимой посудой.

Это комплекс современных апартаментов с услугами отельного сервиса, в виде уборки, питания в кафе, охраняемой территории, а также стойки администратора. Апарт-отель расположен в курортном городе Нарва-Йыэсуу на берегу Балтийского моря и предлагает 38 комфортабельных апартаментов различных категорий. Все они оборудованы качественной и удобной мебелью, функциональной кухней, кухонными принадлежностями, телевизором с плоским экраном и бесплатным беспроводным интернетом. В некоторых апартаментах есть терраса. Merepargi ApartHotel & Cafe - прекрасный выбор для тех, кто ценит время, качественный сервис и домашний уют. В каждых апартаментах: Стильный дизайн интерьера

Кухня с набором посуды и современной бытовой техникой: плита, посудомоечная машина, холодильник, чайник, микроволновая печь

Современная мебель

Обеденная зона

Вместительные системы хранения

Диван-кровать

Плазменный телевизор с трансляцией 20+ каналов

Набор полотенец, подушки, одеяла, постельное бельё

Wi-Fi

Кровать (двуспальная или односпальная)

Комфортная ванная комната: стиральная машина, душ, зеркало, фен



