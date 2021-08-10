Эдгар Гергель: в Риге вакцинированные - настоящие звезды! В некоторых ресторанах ты сидишь один как король

Поэтому даже при сильном ветре и в проливной дождь терраса ресторана может быть под завязку заполнена людьми, сидящими под зонтиками и молящих официантов лишь об одном - о пледах. Но мне все эти природные буйства не страшны, потому имею на руках qr-код, подтверждающий то, что я прошел полный курс вакцинации препаратом Janssen.

Дождливый воскресный вечер в Риге

Одним дождливым августовским вечером оказываюсь рядом с любимым рестораном Риги на улице Кришьяня Барона, куда захожу каждую свою поездку в этот город. Смотрю на огромные оконные рамы заведения, залитые каплями дождя. Внутри горит свет, кажется, что даже на открытой кухне трудятся работники, но внутри огромного зала площадью несколько сотен квадратных метров нет ни одного гостя! Что же это происходит? На двери тоже нет никакой информации о том, что часы работы изменились и здесь закрыто. Дергаю за дверь, она поддается. Оказываюсь внутри ресторана и меня не спешит встречать приветливый администратор. Занимаю первый попавшийся свободный столик и понимаю, что по-прежнему никто не торопится ко мне. Прождав пять минут, я понял, что все гости расположились в дождь на террасе, которая находится во внутреннем дворе ресторана и там кипит настоящая жизнь.

Внутри заведения работает телевизор, где транслируется боксерский поединок. На него то и дело окидывают взгляд снующие туда-сюда курьеры из фирм Bolt и Wolt. Кажется, что это заведение живет какой-то своей особой жизнью. Но тут наступает счастливый момент, когда я превращаюсь из обычной серой мыши в короля заведения, которому достается всё внимание персонала. И здесь всё очень просто. Они нашли единственный на все заведение телефон, который считывает данные qr-коды. Сначала от меня хотят как раз тот самый код, подтверждающий мою «привитость», потом хотят документ, удостоверяющий личность, а то вдруг я внаглую использую чей-то чужой сертификат вакцинации. Когда процедура проверки пройдена, мне разрешают снять маску и спокойно ознакомиться с меню. Дальше будет только лучше. Любезность персонала на этом не заканчивается. Официант за этот вечер ко мне подойдет раз десять, унося каждый выпитый стакан по отдельности и каждый раз спрашивая: «Вам всё понравилось?» Я даже пожалел, что кошелек с наличными оставил в отеле и не смогу оставить на чай. Да, это всегда можно сделать картой, но неизвестно, в каком объеме работник получит эти деньги.

Пора пойти по барам

В Риге, наконец-то, увеселительным заведениями разрешили работать круглосуточно для вакцинированных. Негативный результат теста при этом предъявить нельзя. Нужен именно qr-код вакцинации. Ситуация для переболевших, по словам владельца одного из местных ночных клубом, тоже не самая радостная - их просто никуда не впускают, так как нужна только вакцинация.

В одном из рижских баров сотрудница сказала: «Не знаю, как у вас в Таллинне, но у нас в Риге вакцинация проходит плохо и поэтому так мало гостей сегодня». Кстати, после ресторана это было второе место, где я был совсем один - главный и долгожданный гость, поэтому меня обслуживали на очень высоком уровне, какого в Таллинне и днем с огнем не сыскать.

Несмотря на возможность работать ночью, далеко не все рестораны и бары пользуются этой возможностью. А залы остаются пустыми у всех таких заведений, 95 процентов гостей располагаются на террасах, потому что там не нужны сертификаты о вакцинации и маски. Здесь все привыкли к такому распорядку и уже это стало для работников рутиной. Как быстро привыкнет Таллинн к новому распорядку и как переживет это ужасное время?



