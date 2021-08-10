Эстонский блогер спорит с членом Европарламента из-за ЛГБТК+: Яак, пожалуйста, живи своей жизнью

На прошлой неделе Яак Мадисон написал в Facebook, что послы США в Эстонии, Латвии и Литве сделали заявление в поддержку сообщества ЛГБТК +. «В этом случае три страны Балтии должны направить дипломатические ноты послам США за вмешательство во внутренние дела», - сказал Мадисон.

«Меня не волнует, американцы ли это, русские, китайцы или какая-то другая страна: каждая страна проводит свою собственную внутреннюю политику, а другие не суют нос в чужие дела», - написал Мадисон, добавив, «в противном случае мы можем хорошо ладить со всеми. Просто нужно видеть грань ».

Под постом Мадисона высказался блогер Стен Таливее. «Яак, пожалуйста, просто живи своей жизнью и перестань комментировать вещи, которые тебя не касаются», - пишет Таливее в комментарии к публикации в Мадисона. «У тебя есть право на вступление в брак, и ты, очевидно, никогда не подвергался дискриминации - или, к сожалению, ты не смог найти решение своей проблемы, и вынужден всегда все комментировать», - написал Таливее, добавив : «Успехов в исправлении!»

Яак Мадисон ответил Таливее, что, по его мнению, они оба находятся в равных условиях. «Мы оба можем вступить в брак с представителем противоположного пола, если захотим», - говорит Мэдисон. «Это не подходит, и тебе нужны особые права?»

Мадисон призывает Таливее продолжить обсуждение в исходном посте: «Я бы посоветовал придерживаться идеи темы: вопрос не в том, можно ли жениться на человеке того же пола или на животном, а в том, будет ли это навязано другим человеком, в данном случае Соединенными Штатами».

Таливее же считает, что Мадисон не видит более широкой картины. «Для тебя важнее разжигание вражды между людьми, чем гармония и свобода», - возмущается Таливее. «А именно, я хочу вступить в брак с представителем того же пола. И я никогда не считал себя более особенным, но я считаю, что каждый должен иметь право жениться на ком угодно».

Всю переписку можно прочитать в публикации на Facebook.

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