Сергей Сафронов: «Нашли опухоль, которая обволакивает легкие, сердце, сосуды. Ее диаметр 12 сантиметров»

Сергей Сафронов поначалу хотел отказаться от диспансеризации, однако супруга Екатерина уговорила его обратиться к специалистам. Сейчас 44-летний шоумен благодарен избраннице за предусмотрительность, ведь так он узнал, что находится на волосок от смерти. Медики обнаружили у артиста подозрительное образование в грудной клетке.

«Было принято решение сделать мне разрез, чтобы взять фрагмент опухоли. Здесь нашли вот такую штуку, которая обволакивает легкие, сердце, сосуды. Врачи даже удивились: «Ты нормально дышишь?». Я ничего не замечал. Короче, это быстро прогрессирующая опухоль, которую просто вовремя заметили. Слава Богу, не было и нет заражения крови… Диаметр ее был 12 сантиметров, то есть размером с кулак. Сначала врачи не знали доброкачественная она или нет, что за диагноз. Когда уже взяли фрагмент, сказали: «Отправляем его на биопсию, информация придет только через две недели». Но я видел по глазам врачей, что они в шоке», — рассказывал он певице Валерии.

Сафронов вспоминает, что медики делали неутешительные прогнозы. Специалисты подозревали у артиста либо саркому, спастись от которой почти нет шансов, либо лимфому Ходжкина. К счастью, после ряда обследований звезде подтвердили второй диагноз.

«Врач мне сказал, что это лучшее из худшего. Это лечится. Да, это долгое и неприятное лечение. Я если честно, не позавидую тем, у кого более тяжелые стадии, у кого болезнь перешла в заражение крови, — говорит фокусник. — Химиотерапию прохожу раз в две недели. Конечно, недельку, мягко сказать, тяжеловато. Нужно пить таблетки от тошноты. Я как-то подзабыл, подумал: «Да ладно, сейчас приеду и выпью». Но я еле доехал! Хорошо у меня в машине пакетики были… В общем, неприятное зрелище».

Однако, несмотря на все испытания, артист старается не впадать в уныние. Звезду поддерживает семья, окружая его любовью. Артист также находит утешение в работе. Он выходит на сцену даже сквозь боль и усталость. «Стараюсь не закрываться, чтобы не загонять себя в какие-то мысли о грусти, печали и трагедии. Именно поэтому я и выбрал врача, который сказал: «Не надо тебе никуда ложиться — пришел, прокапался. Если все в порядке — ведешь свой нормальный образ жизни. До этого врачи мне говорили, надо в Германию поехать и там шесть месяцев пролежать в больнице, кто-то говорил в специализированный центр Блохина…» — говорил он в YouTube-шоу «Почему я? С Валерией».



