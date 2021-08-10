Разочарованный бургером в McDonald's молодой человек: ни салата, ни огурца, ни соуса!

Александр сказал Elu24, что было бы забавно, если бы это случилось впервые, но у него раньше также были проблемы с заказами в упомянутом заведении быстрого питания. «Нечто подобное случается время от времени. Заказ оформляется неправильно, или я не знаю, что происходит. Однажды про набор Happy Mill полностью забыли, но в чеке стоял этот заказ», - вспомнил Александр.