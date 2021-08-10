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Разочарованный бургером в McDonald's молодой человек: ни салата, ни огурца, ни соуса!

Фото иллюстративное ФОТО: Ove Maidla

Молодой человек заказал в McDonald's свой любимый биг мак, но получил просто булочки с котлеткой.

В фейбуковской группе Märgatud Tartus возмущенный Александр опубликовал пост. Молодого человека не устроил заказанный бургер в тартуском «Макдональдсе», который находится в торговом центре Lõunakeskus. «Отсутствовали листья салата и ломтики огурца, соуса практически не было», - написал мужчина.

Александр сказал Elu24, что было бы забавно, если бы это случилось впервые, но у него раньше также были проблемы с заказами в упомянутом заведении быстрого питания. «Нечто подобное случается время от времени. Заказ оформляется неправильно, или я не знаю, что происходит. Однажды про набор Happy Mill полностью забыли, но в чеке стоял этот заказ», - вспомнил Александр.

Вот такой бургер получил Александр ФОТО: Facebook

Комментаторы признали, что тоже возмутились бы, получив такой бургер. 

Кто-то получил бургер без котлетки в том же самом заведении ФОТО: Facebook

Никаких вразумительных комментариев от руководства McDonald's в тартуском Lõunakeskus получить не удалось, так как работникам этого заведения, по словам директора, запрещено общаться со СМИ.


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