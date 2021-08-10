Похудевшая и с кольцом на пальце. Алина Кабаева впервые за долгое время вышла на связь

Так, накануне 38-летняя Алина Кабаева дала комментарий федеральному каналу. Гимнастка предстала в красном платье и с минимумом украшений: только лаконичные серьги с жемчугом, а также обручальное кольцо. Многие особенно отметили, как постройнела Кабаева с момента последнего появления в кадре. К слову, звезда старается держать в секрете любые подробности частной жизни, поэтому фанаты до сих пор гадают, кто же стал ее избранником.

«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, конечно, вопиющий случай, — негодовала Алина. — Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, идеально работала с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля. Да, та хорошая гимнастка, хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку, за которую ей должны были снять балл, а сняли 0,7. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры. И когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой, сделав его без ошибок, ей выставляли оценку шесть минут. Хотя в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо, можно подождать минуту-две! Это говорит о чем? О том, что судьи не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку. Вы знаете, многие виды спорта оценивают судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому, мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень».