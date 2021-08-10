Похудевшая и с кольцом на пальце. Алина Кабаева впервые за долгое время вышла на связь

Алина Кабаева уже много лет занимает должность председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». Чемпионка погружена в работу, поэтому редко радует поклонников появлением в кадре. Однако ситуация с гимнасткой Диной Авериной заставила звезду спорта публично высказать свое мнение, пишет «Стархит».
Звезда редко выходит на связь даже с близкими друзьями, поэтому каждое ее выступление на публике вызывает большой резонанс.
Так, накануне 38-летняя Алина Кабаева дала комментарий федеральному каналу. Гимнастка предстала в красном платье и с минимумом украшений: только лаконичные серьги с жемчугом, а также обручальное кольцо. Многие особенно отметили, как постройнела Кабаева с момента последнего появления в кадре. К слову, звезда старается держать в секрете любые подробности частной жизни, поэтому фанаты до сих пор гадают, кто же стал ее избранником.
Но о делах профессиональных чемпионка всегда говорит охотно, тем более когда речь идет о резонансной истории, затрагивающей спортивную честь страны. Так, Алина прокомментировала для программы «60 минут» канала «Россия 1» ситуацию с несправедливо засуженной на Олимпиаде в Токио Диной Авериной.
«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, конечно, вопиющий случай, — негодовала Алина. — Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, идеально работала с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля. Да, та хорошая гимнастка, хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку, за которую ей должны были снять балл, а сняли 0,7. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры. И когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой, сделав его без ошибок, ей выставляли оценку шесть минут. Хотя в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо, можно подождать минуту-две! Это говорит о чем? О том, что судьи не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку. Вы знаете, многие виды спорта оценивают судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому, мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень».
Напомним, что Дина Аверина завоевала серебряную медаль в минувшую субботу, уступив золото Линой Ашрам. Болельщики были возмущены решением судей отдать первое место израильтянке, ведь та потеряла предмет во время выступления. Свое негодование также выразила Ирина Винер-Усманова. «Это было просто позором художественной гимнастики», — высказывалась она о грубой ошибке иностранной соперницы.