Выпали все зубы и волосы: известный российский актер заявил, что его отравили неизвестные

Популярный российский актер, звезда сериала «Татьянин День» Артем Артемьев в интервью ведущему Андрею Малахову рассказал о причинах прекращения участия в съемках сериалов и кинолент на пике карьеры.

По его словам, причиной всему стал затворнический образ жизни, который он ведет после нанесенного его здоровью сильного вреда. Причем произошло это якобы по вине неизвестных ему лиц, совершивших на него нападение. Актер предполагает, что нападение произошло в тот момент, когда он участвовал в съемках фильма о геноциде россиян в 2010 году. Из чего он сделал вывод, что покушение на него было заказным. Более того, теперь он опасается повторного нападения, что также является причиной затворнического образа жизни.

Отмечается, что внимание актер привлек изначально свои постом в Сети с просьбой о помощи, и сопроводил он его снимком, на котором прежнего Артемьева трудно распознать.

В Facebook актер пояснил, в частности, что борется уже на протяжении некоторого времени с раком. «Я был в Европе. Там меня траванули как раз… Моя история не для телевидения. У меня все очень связано с не очень хорошими всякими делами. Много голов упадет, и будут скандал. Это еще в 2010 году началось. Тема очень сложная, скользкая, за нее травят, убивают и так далее. Меня отравили реально. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов», – рассказал Артем Артемьев в эфире ток-шоу «Прямой эфир».

По словам актера, вытянула его едва ли не с того света супруга Валентина Филатова. Последняя в разговоре с Малаховым рассказала, что на протяжении нескольких лет Артемьев был лежачим и практически не мог вставать.На его лечении в Сибири и в Крыму она потратила все свои сбережения, и теперь якобы у них нет средств к существованию.

Она также пожаловалась, что друзья забыли об Артемьеве, полагая, что тот является наркоманом, хотя это не так. «Мы на мели уже, у нас ничего не осталось», — призналась она.

Из-за трудностей с деньгами они даже якобы недавно сбежали от стоматолога, не заплатив за услуги по удалению двух зубов. А питаются они, по ее словам, украденной из магазинов едой. «Выживаем тем, что воруем еду в магазинах. Иногда ловят, что не совсем приятно. Трава в лесу — нам в помощь», — призналась пара.

В результате журналисты «Прямого эфира» во главе с Малаховым сделали неутешительный вывод, что актер попал в секту, а затащила его туда именно супруга Валентина. И теперь актер просто не может выбраться оттуда.

На Валентине же, по данным расследования, висят многотысячные долги, а документы, что она предъявляла, являются поддельными.