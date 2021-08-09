Увидеть Россию и умереть: британский нетопырь преодолел тысячи километров и погиб в зубах псковской кошки
Лондонский крылатый путешественник прожил недолгую, но яркую жизнь, сообщает Topnews.
Лондонский крылатый путешественник прожил недолгую, но яркую жизнь, сообщает Topnews.
Летучая мышь преодолела более 2000 километров, сравнявшись с установленным для этого вида рекордом дальности полета, и добрался было до деревни Мольгино в Псковской области.
Полагаем, нетопырь собирался продолжить свое путешествие и облететь весь земной шар, как русский кот из псковской деревни поставил точку в его планах.
Еще живого летучего путешественника опознали по кольцу с надписью «Лондонский зоопарк». Добрая селянка, нашедшая странное животное, передала его в руки специалистов, но спасти путешественника не удалось.
Любознательный нетопырь погиб не напрасно – на его примере Фонд охраны летучих мышей получил материалы для изучения маршрутов летучих мышей по всему миру.