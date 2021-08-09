Это провал: никто не вывесил обещанные правительством флаги, в честь олимпийских чемпионов Эстонии — даже ЭОК

28 июля эстонские шпажистки вернулись на родину и народ их чествовал и радостно поздравлял с победой на Олимпийских играх в Токио. Именно тогда, в старом павильоне Таллиннского аэропорта, громогласно прозвучали слова министра культуры Аннели Отть:
«Мы рады вам сообщить, что в честь вашей победы, а также в честь всех спортсменов от Эстонии, участвовавших в Олимпийских играх, 8 августа будет объявлен государственным праздником, и на всех зданиях будут вывешены флаги страны!»
Правительство одобрила эту поправку 29 июля.
К сожалению, даже на здание ЭОК не было вывешено флага 8 августа. Вот так вот!
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