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Это провал: никто не вывесил обещанные правительством флаги, в честь олимпийских чемпионов Эстонии — даже ЭОК

В честь эстонских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх, 8 августа должны были быть подняты эстонские флаги! А на вашем доме развевался сине-черно-белый флаг?

28 июля эстонские шпажистки вернулись на родину и народ их чествовал и радостно поздравлял с победой на Олимпийских играх в Токио. Именно тогда, в старом павильоне Таллиннского аэропорта, громогласно прозвучали слова министра культуры Аннели Отть:

«Мы рады вам сообщить, что в честь вашей победы, а также в честь всех спортсменов от Эстонии, участвовавших в Олимпийских играх, 8 августа будет объявлен государственным праздником, и на всех зданиях будут вывешены флаги страны!»

Правительство одобрила эту поправку 29 июля. 

К сожалению, даже на здание ЭОК не было вывешено флага 8 августа. Вот так вот! 
Смотрите видеорепортаж передачи Reporter!

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