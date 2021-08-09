Диетолог назвала напиток для улучшения сна

По словам специалиста, качество сна поднимется, если регулярно пить вишневый сок. «Этот сок перед сном поможет быстрее заснуть. Причина в том, что он содержит мелатонин — гормон, который помогает регулировать циклы сна и бодрствования», — объяснила Кламер.

Она рассказала об исследовании, в ходе которого одна группа испытуемых пила в течение недели вишневый сок, а вторая — плацебо. В итоге через семь дней у первой группы значительно улучшилось качество сна, передает lenta.ru.

Кламер добавила, что у некоторых людей может возникнуть потребность ходить в туалет ночью, если пить вишневый сок перед сном. В этом случае она рекомендует добавить в рацион свежую вишню. Помимо мелатонина одна чашка вишни содержит семь процентов дневной нормы калия, что тоже помогает спать крепче.



