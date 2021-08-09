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Сестра певицы Нюши завоевала золото на Олимпиаде в Токио

Певица Нюша с сестрой Марией. ФОТО: Скриншот с Instagram

Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина вместе с другими синхронистками сборной России завоевала олимпийское золото в Токио. Это уже шестой раз подряд, когда российские спортсменки становятся чемпионками в синхронном плавании, пишет Супер.

Для Марии эта победа стала второй: в 2016 году она также забирала с командой заслуженное золото. Кроме того, родственница популярной артистки является 11-кратной чемпионкой мира.

В сумме за выступления россиянки получили 196,0979 балла и обошли сборную Китая, которой судьи присудили 193,5310 балла. Бронза досталась Украине. Помимо Марии в золотой состав сборной входят Светлана Ромашина, которая стала олимпийской чемпионкой в седьмой раз и побила свой собственный рекорд, а также Полина Комар, Влада Чигирева, Светлана Колесниченко, Алла Шишкина, Александра Пацкевич и Марина Голядкина.

С золотом российских синхронисток письменно поздравил Владимир Путин. Президент России поблагодарил девушек за их мастерство и отдачу:

Завоеванное вами золото — большая, заслуженная награда за ваш талант, мастерство, за радость, красоту, которые вы щедро дарите многочисленным почитателям вашего динамичного, зрелищного вида спорта.

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