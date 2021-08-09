Деми Роуз без белья снялась в пикантном платье, показав, чем может обезоружить любого парня
Длинноволосая соблазнительница раз за разом проверяет своих поклонников на прочность, хвастаясь тем, чем её наградила природа, пишет Лайф.
Длинноволосая соблазнительница раз за разом проверяет своих поклонников на прочность, хвастаясь тем, чем её наградила природа, пишет Лайф.
Для 26-летней британской модели Деми Роуз откровенность не проблема. Она любит примерять смелые образы, а ещё больше — их демонстрировать. В Instagram stories бренда Pretty Little Thing появилась серия знойных кадров, на которых соблазнительная красавица показала, чем может обезоружить любого поклонника.
Модель позировала в платье с такими вырезами, что у неё обнажились почти все те части тела, которые обычно бывают прикрыты. При этом, несмотря на всю пикантность наряда, Деми решила не надевать нижнее бельё.
Деми Роуз — модель, которая получила славу "британской Ким Кардашьян". Пышные формы сделали её знаменитой и привлекли 17,2 млн подписчиков в её Instagram.
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