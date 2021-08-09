Деми Роуз без белья снялась в пикантном платье, показав, чем может обезоружить любого парня

Для 26-летней британской модели Деми Роуз откровенность не проблема. Она любит примерять смелые образы, а ещё больше — их демонстрировать. В Instagram stories бренда Pretty Little Thing появилась серия знойных кадров, на которых соблазнительная красавица показала, чем может обезоружить любого поклонника.

Модель позировала в платье с такими вырезами, что у неё обнажились почти все те части тела, которые обычно бывают прикрыты. При этом, несмотря на всю пикантность наряда, Деми решила не надевать нижнее бельё.

Деми Роуз — модель, которая получила славу "британской Ким Кардашьян". Пышные формы сделали её знаменитой и привлекли 17,2 млн подписчиков в её Instagram.