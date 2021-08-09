Шоу-бизнес неоднократно был замаран в крови и криминале. Кто-то совершал жестокие преступления, а другие становились жертвами собственных фанатов и оккультных убийств. Кто из зарубежных звезд преступил рамки закона или стал жертвой в громком деле, рассказывает 5-tv.ru.

Убийство Шэрон Тейт

Актриса и жена режиссера Романа Полански стала самой знаменитой жертвой секты Чарльза Мэнсона. Члены «Семьи Мэнсона» вторглись в дом звездной пары в Лос-Анджелесе в ночь на 9 августа 1969-го. Вечером перед трагедией у Шэрон Тейт, которая находилась на девятом месяце беременности, гостили ее трое друзей. Полански в тот момент находился на съемках фильма в Европе. К компании планировал присоединиться и певец Куинси Джонс, но не смог. Член секты Текс Уотсон довез троих последовательниц Мэнсона к дому и приказал убить всех настолько жестоко, насколько это возможно.

Шэрон Тейт ФОТО: SCANPIX

Первой жертвой оккультистов стал восемнадцатилетний Стивен Пэрент, который приехал навестить Уильяма Гарретсона — уборщика, проживавшего в гостевом домике. Гарретсон выжил и сначала был главным подозреваемым, но в итоге ему удалось доказать, что в момент кровавой расправы он спал и ничего не слышал. Убийцы не дошли до дома, где он находился в тот момент.

Стивена Пэрента убили четырьмя выстрелами из револьвера 22-го калибра на улице. Ворвавшись в дом, члены секты зарезали и расстреляли троих друзей актрисы. Шэрон Тейт убивали последней: она умоляла сохранить жизнь ее ребенку, взяв ее в заложники, но члены секты не согласились. Актриса была убита 16 ножевыми ранениями, а после преступники написали на входной двери слово «свинья» ее кровью.

Тела убитых обнаружила утром домработница. Почему «Семья Мэнсона» выбрала именно дом Тейт и Полански, так и не установлено. Обвиняемые в убийстве, «сестры» Сьюзан Аткинс, Патрисия Кренвинкель и Лесли Ван Хаутен в содеянном не раскаялись и были сначала приговорены к смертной казни, кстати, вместе с «папой» Чарльзом Мэнсоном, а потом приговор заменили на пожизненное заключение. Осужденные подавали прошения на условно-досрочное освобождение, но получали отказы. Только Аткинс делала это 16 раз, а в 2009-м умерла в тюрьме от рака мозга. Сам Мэнсон скончался в 2017-м. Все остальные сидят до сих пор. Квентин Тарантино снял фильм о громком групповом убийстве «Однажды… в Голливуде» в 2019-м.

Убийство Нэнси Спанджен

Именно из-за этой девушки распались легендарные Sex Pistols. Нэнси Спанджен была группиз (фанаткой, оказывающей сексуальные услуги разным музыкантам), а впоследствии девушкой Сида Вишеса — басиста группы, которого она преследовала после переезда из США в Великобританию. У молодой и эпатажной пары были общие интересы — музыка и запрещенные вещества. После распада Sex Pistols в 1978-м, Сид и Нэнси перебрались в Нью-Йорк.

Нэнси Спанджен - убитая Сидом Вишесом его же девушка ФОТО: Instagram @nancy.spungen

Пара поселилась в знаменитой гостинице «Челси» и продолжила вести аморальный образ жизни, хотя параллельно девушка пыталась построить сольную карьеру своего возлюбленного. Убийство произошло ранним утром 12 октября 1978-го. Еще в пять утра в номере Вишеса и Спанджен слышали шум и женские стоны, а в 09.30 в ванной комнате обнаружили тело девушки в луже крови. В ходе обыска полиция нашла наркотические вещества, шприцы и окровавленный нож, который подарила ему Нэнси. Сид Вишес нанес ножевые ранения, оставил истекающую кровью 20-летнюю Нэнси в номере и отправился за наркотиками, а по прибытии был задержан полицией. Во время допроса музыкант признался в преступлении и был обвинен в убийстве второй степени, однако потом освобожден из тюрьмы под залог 30 или 50 тысяч долларов.

Музыкант пытался свести счеты с жизнью 22 октября, но неудачно. Он повторил попытку 28 октября и снова неудачно, но 2 февраля 1979-го в возрасте 21 года Сида Вишеса все-таки не стало.

Дело О. Джея Симпсона

Одно из самых резонансных уголовных дел среди знаменитостей произошло в США 12 июня 1994-го. Бывшую звезду Национальной футбольной лиги (NFL) О. Джея Симпсона обвинили в двойном убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и официанта Рональда Голдмана, с которым она, по слухам, состояла в любовных отношениях. Их тела с множеством ножевых ранений были обнаружены на пороге дома, где проживала Николь вместе с детьми. Больше всего увечий получила именно она: ее голова была практически полностью отделена от тела.

О. Джея Симпсона обвиняли в жестоком убийстве своей бывшей жены Николь Браун-Симпсон ФОТО: SCANPIX

Детектив Марк Фурман нашел главную улику в деле — окровавленную перчатку возле месте преступления, а вторую обнаружили возле дома О. Джея Симпсона. Кроме того, в его машине заметили следы крови, а на руке спортсмена был порез. Но улики вызвали недоверие из-за того, что детектив оказался расистом, а перчатки не налезли на руки О. Джея Симпсона.

На защиту знаменитости встали адвокаты Роберт Шапиро, известный по успешному заключению сделок с судом и Роберт Кардашьян — отец семейства Кардашьян, который ради защиты друга возобновил адвокатскую лицензию. Шапиро удалось договориться, что Симпсон приедет в полицейский участок и сдастся, но этого не произошло. Подозреваемый оставил якобы предсмертную записку и взяв пистолет, пытался уйти от полиции на своем автомобиле: погоня за О. Джеем транслировалась в прямом эфире. После задержания судьбу Симпсона решали тщательно отобранные и изолированные от общества присяжные. Несмотря на явные улики в пользу обвинения и резонансность дела, Симпсона оправдали десять голосов против двух.

Но в тюрьму Симпсон все-таки сел, только в 2008-м и по обвинению в другом деле. О. Джей в компании друзей ворвался в гостиничный номер коллекционера трофеев NFL, думая, что принадлежащие ему награды были украдены. Угрожая пистолетом, бывший спортсмен забрал награды и скрылся. Полиции потребовалось немного времени, чтобы задержать Симпсона и приговорить к 33 годам лишения свободы. Правда, в октябре 2017-го он был условно-досрочно освобожден, отбыв в тюрьме всего девять лет.

Сейчас О. Джею Симпсону 73 года и он живет во Флориде. О громком уголовном деле спортсмена был снят первый сезон сериала «Американская история преступлений» в 2016-м.

Убийство Даниэлы Перес

Жизнь актрисы и дочери сценариста сериала «Клон» Глории Перес оборвалась, когда ей было всего 22 года. В тот момент молодая актриса, набирающая стремительную популярность в Бразилии, снималась в телесериале «Телом и душой», сценарий к которому написала ее мать. Сериал был успешным, а героиня Даниэлы очень полюбилась публике. Но 28 декабря 1992-го тело актрисы нашли на окраине Рио-де-Жанейро с 18 ранениями в шею, грудь и лицо, нанесенные ножницами.

Даниэла Перес и ее убийца Гильерме де Падуа в т/с «Телом и душой», 1992-й.

Первым подозреваемым, а в итоге и виновным в преступлении стал актер Гильерме де Падуа, с которым Даниэла Перес играла в сериале в паре. Кроме того, в убийстве участвовала его беременная жена Паула Томас. Мотивы преступления не были понятны, но де Падуа утверждал, что молодая актриса домогалась до него и убийство, было единственным средством от нее отделаться. Друзья и родственники с трудом верили в эту версию, ведь Даниэла была замужем за актером Раулом Газзолой и любила только его.

Беременную Паулу и Гильерме осудили в убийстве и посадили за решетку, но в 1999-м девушка освободилась. Сам де Падуа вышел на свободу в 2003-м по условно-досрочному.

Убийство Джанни Версаче

В 1997-м на крыльце собственного дома в Майами был убит всемирно известный модельер Джанни Версаче. В роковое утром 15 июля Версаче вышел из своего шикарного особняка в кофейню, чтобы купить кофе, хотя ранее поручал это своему помощнику. По показаниям хозяйки заведения, куда заходил модельер, он выглядел очень настороженно, будто чувствовал, что это последний день в его жизни.

Джанни Версаче не успел даже понять, кто и почему его убил. ФОТО: stylog.com

Когда Джанни вернулся домой и начал открывать дверь ключом, 27-летний серийный убийца Эндрю Кьюненен, который на тот момент уже был объявлен в розыск, несколько раз выстрелил в Версаче и скрылся с места преступления. Бездыханное тело кутюрье обнаружили его партнер Антонио Д’Амико и мужчина, который следил за особняком. Джанни было уже не спасти.

Почему Кьюненен убил именно Версаче, непонятно до сих пор. Парень имел нетрадиционную ориентацию и знакомился с пожилыми мужчинами в гей-клубах, возможно, чтобы получить от них материальную поддержку или убить. Задержать живым и наказать убийцу не удалось: 23 июля 1997-го его тело нашли в плавучем доме недалеко от Майами-Бич. Эндрю Кьюненен свел счеты с жизнью. Убийство Версаче также показано в одном из сезонов сериала «Американская история преступлений».

Убийство певицы Селены

Популярная американская певица мексиканского происхождения Селена Кинтанилья-Перес была восходящей звездой и погибла от рук президента своего же фан-клуба. Девушку называли мексиканской Мадонной, но ее звезда потухла слишком рано. Селене было всего 23 года.

Выступление певицы Селены на стадионе «Астродом» в Хьюстоне в 1992-м.

В 1990-м фанатка Селены Йоланда Сальдивар предложила певице создать и возглавить ее официальный фан-клуб, на что она дала согласие. Позже будущая убийца втерлась в доверие к ней и стала управляющей бутиков, в которых продавался мерч Селены. Как оказалось, Сальдивар воровала деньги, а поклонники певицы жаловались, что заказы до них не доходили. Роковая встреча Селены и Йоланды произошла 31 марта 1995-го, когда певица потребовала от управляющей разъяснений о сложившийся ситуации. Разговор закончился смертью Селены: Сальдивар выстрелила девушке в плечо, а пуля задела сонную артерию. Певица скончалась от потери крови. На прощание со звездой прибыло 60 тысяч человек. 12 апреля в штате Техас, где певица была очень популярна, объявлен Днем Селены.



