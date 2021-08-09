Супруга Таави Рыйваса поделилась первыми эмоциями о гонке Ironman: я боялась, что будет хуже!

Вчера в Таллинне состоялась гонка Ironman, в которой участвовали сотни сильных мужчин и женщин. Они приняли невероятно трудный вызов. Некоторые же не смогли преодолеть дистанцию и сошли с нее, например Таави Рыйвас. Его жена Луиза Рыйвас смогла дойти до финиша.

Сразу после финиша блогеры отвели ее в сторону и спросили о первых впечатлениях. «Я думаю, что сегодняшний день превзошел все ожидания», - подтвердила она. «Я еще не знаю время окончания, но скорость велосипеда была на удивление хороша, а темп бега - ровным», - сказала Луиза.

«Последние три километра оказались очень тяжелыми», - признала она. «Конец был трудным, потому что ноги уже сильно болели», - сказала Луиза. «Бег оказался удивительным... Я боялась, что будет хуже!»