Почему нельзя выбрасывать мусор вечером и смотреть в зеркало ночью?

В каждой культуре испокон веков бытуют народные приметы и поверья. Большинство примет пошло от язычников и закрепилось в нашей современной культуре. Чем объясняются самые популярные приметы, рассказывает 5-tv.ru.

Почему нельзя выбрасывать мусор вечером?

Все мы знаем, что почему-то нельзя выбрасывать мусор вечером или после заката. Казалось бы, удобное время: ведь с утра зачастую нет даже свободной минуты сделать это перед работой. Одно из объяснений приметы гласит, что человеку, который выносит мусор по вечерам, есть что скрывать. Если кто-то замечал, что сосед делает это после заката, то к нему относились с недоверием. А вдруг он избавляется от улик?

Но по более логичной версии примету можно объяснить тем, что в прошлом люди придерживались правила выполнять все домашние дела до вечера. Хорошая хозяйка должна была начинать домашние хлопоты с утра, а заканчивать до захода солнца. Если кто-то продолжал хозяйничать поздним вечером, люди думали, что дома царит беспорядок. Особенно на это обращали внимание в деревнях. Поэтому, чтобы не портить свою репутацию перед соседями, мусор старались выносить днем. Также считалось, что вечером вместе с отходами, человек выносит счастье и благополучие.

Почему нужно присесть на дорожку?

Перед тем как отправиться в путешествие, обязательно кто-нибудь предложит присесть на дорожку. Но зачем, если вы все равно успеете насидеться в аэропорту или на вокзале? Примета пришла к нам от язычников, у которых хозяином в доме считался домовой.

Чтобы поездка прошла благополучно и весело, необходимо задобрить домового и спросить у него разрешение покинуть дом. Можно оставить хлеб и молоко, но и присесть тоже принято. Считалось, что если вы не сделаете это, то путешествие пройдет неудачно или дома произойдет что-нибудь неприятное.

Почему по дереву стучат три раза?

«Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!». Знакомо? Постучать трижды по дереву, чтобы не сглазить, тоже пришло в нашу современную культуру от язычников Руси. Считалось, что в деревьях живут духи и поэтому, люди обращались к ним за помощью.

Удары служили в качестве обращения к божествам с просьбой о защите. А три раза мы это делаем потому, что цифра считается магической во многих религиях. Например, в христианстве Бог отражается в трех лицах: Отца, Сына и Святого духа. Подобная практика существует в трактатах Ислама и в индийской философии.

Почему нельзя есть из битой посуды?

Как правило, старшее поколение сразу же выбрасывает посуду со сколами и трещинами, мол, это плохая примета и есть из нее нельзя. Язычники объяснили это тем, что в славянской мифологии прообраз посуды — это колесо. Все предметы, напоминающие форму колеса, обязательно рано или поздно выполнят свое предназначение и больше не будут нести положительную энергетику.

Если любимая чашка, которая радовала вас своей красотой и горячим кофе по утрам, треснула или от нее откололся кусочек, стоит воспринимать это как данность. Она выполнила свое предназначение и больше вам не нужна. Но существует и научное объяснение, почему нельзя пользоваться битой посудой. По мнению ученых, сколотая эмалевая посуда вредна: частички эмали, в которых содержатся химические компоненты, могут попасть в пищу.

Почему нельзя смотреть в зеркало ночью?

Зеркало — одно из самых мифических предметов, которое обросло множеством примет и запретов. Сейчас зеркало считается необходимым элементом интерьера, а для наших предков оно было проводникам в потусторонний мир. Зеркала по сей день используют в магических ритуалах: ночью через них якобы открывается портал. Нечистые сущности могут выйти и навредить вам.

Все дело в том, что ночью восприятие человека меняется, в приметы мы верим намного охотнее, чем днем. Тьма снижает уровень контроля над окружающей нас средой. Человеческое зрение больше приспособлено к светлому времени суток, нежели ночному, и от этого все страхи. Человеку некомфортно бродить в потемках и уж тем более случайно заглянуть в зеркало ночью.



