Стилист Женя Фокин рассуждает о гигиенических прокладках: они сами отваливаются или как?
Проницательный эстонский стилист Женя Фокин поделился со своими подписчиками в Инстаграме неприятной находкой на тротуаре Старого города, пишет Elu24.
Проницательный эстонский стилист Женя Фокин поделился со своими подписчиками в Инстаграме неприятной находкой на тротуаре Старого города, пишет Elu24.
Женя, специлист по женскому стилю, рассказал в Инстаграме о неприятной находке, обнаруженной на улице Таллинна. Фокин гулял по Старому городу и увидел оставленную кем-то уже использованную женскую гигиеическую прокладку. Стилист иронично заметил: «Ооо, какой либрес! Они действительно выпадают сами по себе, когда женщина идет, или надо проделывать определенные манипуляции»?
Женя считает, что каждый должен вести себя прилично и выбрасывать мусор, в том числе и использованные прокладки в мусорный бак.