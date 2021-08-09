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Алена Апина опубликовала снимки топлес после пластики

Алена Апина ФОТО: Sysoyev Grigory/COVI

56-летняя исполнительница хита «Электричка» порадовала поклонников кадрами с откровенной фотосессии на своей странице в Instagram, пишет Пятый канал.

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина опубликовала в Instagram несколько снимков с откровенной фотосессии, где она позирует с оголенной спиной и обнаженным бюстом. Снимки топлес 56-летняя исполнительница хита «Электричка» выложила после пластических операций.

«Когда такое — как не выложить! Красиво же!» — прокомментировала фотографии Апина.

Поклонники артистки пришли во восторг от ее откровенных снимков и засыпали ее комплиментами. Певица не скрывает, что для сохранения молодости придерживается специальных диет, занимается спортом, а также регулярно обращается к пластическим хирургам. Так, недавно она прошла процедуру структурирования фигуры.

«Дело в том, что у меня нестандартная фигура — никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. Теперь у меня появилась талия, попа. Все можно поменять и сделать так, как ты хочешь, почему нет? Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. До этого были мелкие вмешательства — блефаропластика, к примеру, косметические процедуры и еще много чего современного и крутого», — цитирует звезду сайт KP.RU.

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