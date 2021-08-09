МакSим окончательно пришла в себя после комы: ее переводят из реанимации в обычную палату

СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что российская певица МакSим полностью пришла в себя после тяжелого воспаления легких, вызванного коронавирусом.

Как сообщает «МК», Марина вышла из комы буквально несколько дней назад. По словам ее окружения, включая директора певицы, ее сознание, как ранее опасались врачи, не повреждено. Выздоравливающая звезда демонстрирует отличную память и способна поддержать беседу, как с медперсоналом, так и с родными. Медики также указывают на том, что пациентка очевидно идет на поправку. «Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит», – цитирует близких издание.

Подобной же информацией располагают и фанаты, которые долгое время сильно переживали за состояние любимой исполнительницы. «Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя», – заявили в соцсети авторы официального паблика певицы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, по коридору больницы она уже передвигается сама, без помощи персонала. 9 августа певицу переводят в обычную палату из реанимации, где она провела полтора месяца. «Память отличная, все функции организма в порядке», – уточняют врачи.