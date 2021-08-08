Пусть Брэдли Купер теперь кусает локти: Ирина Шейк побаловала фанатов аппетитными ягодицами

Ирина Шейк воспитывает 4-летнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера, с которым она рассталась почти два года назад. Модель привыкла к вниманию, поэтому в ее Instagram все чаще появляются снимки в провокационных позах. Этот раз не стал исключением!

На днях знаменитость похвасталась своими аппетитными формами в ярком мини-бикини и кожаных ботфортах. Перед объективом камеры красотка позировала возле бассейна с бокалом напитка, который она держала в руке. Свой соблазнительный образ Шейк дополнита стильной укладкой и нюдовым макияжем. Назойливые фанаты тут же заметили, что такой откровенный наряд обнажил бедра и ягодицы модели.

Как и следовало ожидать, поклонники остались в восторге от пикантных кадров Шейк. В комментариях они написали, что Ирина выглядит потрясающе.

«Секс-бомба», «Будто вышла из порно», «Какие изгибы», «Ирина нельзя быть такой шикарной!», «Очень красивое тело», «Нет слов, девушка - мечты», «Вауу, какой купальник», «Ирина, вы как всегда красотка», - прокомментировали фанаты.