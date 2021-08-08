Вс, 8.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Дефиле под музыку из «Секса в большом городе»: округлившаяся Мария Максакова удивила пышными формами

Мария Максакова. ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Певица Мария Максакова, любящая проводить свободное время в курортных городах, где с удовольствием демонстрирует «на зло хейтерам» свои новые купальники, снова отправилась на юг. Об этом она написала в Instagram.

Там же она опубликовала ряд откровенных фото и видео, где дефилирует в белом бикини под музыку из сериала «Секс в большом городе».

Конечно, подписчики начали ехидно подмечать, что звезда ощутимо округлилась на отдыхе, передает «Факты».

«Купальник маловат!», «Мария вам надо заняться спортом, смысл так оголяться!» — пишут певице в комментариях под постом.

В то же время подписчики-мужчины отмечают, что лишний вес певице к лицу, так она выглядит намного изящнее и женственнее.

Впрочем, Максакова не комплексует и не собирается закрыать комментарии к своим публикациям в соцсетях. По словам оперной дивы, она следит за своей формой, периодически практикует интервальное голодание.

НАВЕРХ
Back