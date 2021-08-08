Дефиле под музыку из «Секса в большом городе»: округлившаяся Мария Максакова удивила пышными формами

Там же она опубликовала ряд откровенных фото и видео, где дефилирует в белом бикини под музыку из сериала «Секс в большом городе».

Конечно, подписчики начали ехидно подмечать, что звезда ощутимо округлилась на отдыхе, передает «Факты».

«Купальник маловат!», «Мария вам надо заняться спортом, смысл так оголяться!» — пишут певице в комментариях под постом.

В то же время подписчики-мужчины отмечают, что лишний вес певице к лицу, так она выглядит намного изящнее и женственнее.