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36-летняя дочь Григория Лепса выходит замуж за повара из Эстонии

Григорий Лепс ФОТО: Konstantin Sednev/EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Пока Григорий Лепс зарабатывает выступлениями, его семья отдыхает на собственной вилле в Форте-дей-Марми. В Италии проводят лето и вторая жена певца Анна Шаплыкова, и их дети: 19-летняя Ева, 14-летняя Николь и 11-летний Иван, пишет Экспресс газета.

Тем временем дочь Лепса от первого брака со Светланой Дубинской - 36-летняя Инга - наконец решилась вступить в брак. Долгое время она была озабочена только карьерой. Окончила академию драматических искусств в Нью-Йорке, безуспешно пыталась покорить шоу «Голос», где ее знаменитый отец сидел в жюри. Инга мечтала стать большой актрисой, но не сложилось. В кино она снимается крайне редко, театр денег не приносит. Зато теперь Лепс счастлива в личной жизни.

Ее избранник, режиссер Михаил Плутахин, на пять лет моложе. Родился он в Таллине и после школы окончил в Эстонии поварской техникум. Потом перебрался в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Три года назад Михаил основал экспериментальный Театр Предмета. А весной его самобытный спектакль «Наблюдатели» был номинирован сразу в трех категориях на самой престижной театральной премии «Золотая маска». На церемонии награждения Инга и сверкнула большим бриллиантом на безымянном пальце. Григорий Лепс выбор дочери одобрил, но сразу заявил: на свадьбу денег не даст.

Главное, чтобы зятя кормить не пришлось. И так на моей шее висит целая куча детей. Если еще зять будет, с которого не фиг взять…

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