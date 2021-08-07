36-летняя дочь Григория Лепса выходит замуж за повара из Эстонии

Тем временем дочь Лепса от первого брака со Светланой Дубинской - 36-летняя Инга - наконец решилась вступить в брак. Долгое время она была озабочена только карьерой. Окончила академию драматических искусств в Нью-Йорке, безуспешно пыталась покорить шоу «Голос», где ее знаменитый отец сидел в жюри. Инга мечтала стать большой актрисой, но не сложилось. В кино она снимается крайне редко, театр денег не приносит. Зато теперь Лепс счастлива в личной жизни.

Ее избранник, режиссер Михаил Плутахин, на пять лет моложе. Родился он в Таллине и после школы окончил в Эстонии поварской техникум. Потом перебрался в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Три года назад Михаил основал экспериментальный Театр Предмета. А весной его самобытный спектакль «Наблюдатели» был номинирован сразу в трех категориях на самой престижной театральной премии «Золотая маска». На церемонии награждения Инга и сверкнула большим бриллиантом на безымянном пальце. Григорий Лепс выбор дочери одобрил, но сразу заявил: на свадьбу денег не даст.