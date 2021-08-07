Освобожденная от должности валгаская чиновница: я не лгала о болезни

Вчера в Õhtuleht была опубликована статья о том, что бывшая старейшина волости Валга Эстер Карузе находится на больничном уже четыре месяца, с 26 апреля, когда ей выдвинули вотум недоверия. За это время политик побывала на нескольких мероприятиях, в том числе на летнем соревновании по многоборью среди самоуправлений, где заняла первое место. Однако, по словам Карузе, ее личные данные о здоровье не подлежат обсуждению в СМИ, а как активному человеку движение помогает ей улучшить здоровье.