Сб, 7.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Освобожденная от должности валгаская чиновница: я не лгала о болезни

Бывший старейшина волости Валга Эстер Карузе. ФОТО: Erakogu

Вчера в Õhtuleht была опубликована статья о том, что бывшая старейшина волости Валга Эстер Карузе находится на больничном уже четыре месяца, с 26 апреля, когда ей выдвинули вотум недоверия. За это время политик побывала на нескольких мероприятиях, в том числе на летнем соревновании по многоборью среди самоуправлений, где заняла первое место. Однако, по словам Карузе, ее личные данные о здоровье не подлежат обсуждению в СМИ, а как активному человеку движение помогает ей улучшить здоровье.

Для подписчиков Для подписчиков

«Разве политик не человек?» - спрашивает Эстер Карузе в посте на Facebook, опубликованном поздно вечером в четверг.

«Политик никогда не ошибается. Он знает ответы на все вопросы и предлагает доступные, но эффективные решения. Политик всегда доступен для публики, каждому изданию есть дело до его личной жизни, и как бы его не критиковали, он все равно должен оставаться для всех другом. И, конечно, политик никогда не болеет», - написала бывшая старейшина Валга.

НАВЕРХ
Back