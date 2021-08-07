Новолуние 8 августа: что нельзя делать в этот день

В воскресенье, 8 августа , пройдет последнее летнее новолуние в 2021 году. Что интересного будет в этот период, чем он может быть опасен, какие особенности этого дня, что можно и нельзя делать в фазу новолуния, чтобы не навлечь на себя неприятности, читайте в статье Сегодня.

Особенности новолуния 8 августа

8 августа в 16:50 по эстонскому времени состоится новолуние, которое пройдет в период 30-го и 1-го лунного дня .

В момент новолуния спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем практически на одной прямой с ними, а потому он не виден на небе.

По мнению астрологов, этот период очень значимый, когда можно планировать свою жизнь на следующий цикл, длящийся почти месяц до очередного новолуния. А еще это хорошее время для накопления сил на новые свершения и важные дела.

Новолуние, наступающее в знаке Льва , способствует активному, приподнятому и бодрому настроению. Лев дает ощущение силы и способности чуть ли не перевернуть весь мир. Появляется желание хвалить и получать комплименты.

Этот период отлично подходит для веселья и праздника . Также в дни Льва люди обращают внимание на внешность и придают значение имиджу: то, как вы выглядите, будет непременно замечено.

Что нельзя делать во время новолуния 8 августа