Заболели двое - закрывают жилой комплекс: коронавирус в Китае глазами россиянки

— Новых случаев заболевания коронавирусом в Шанхае нет. Эпидемиологическая ситуация стабильная. При этом жители ответственно относятся ко всем ограничительным мерам: носят маски, соблюдают социальную дистанцию. На входе в общественные места горожанам измеряют температуру.

— Предусмотрены ли штрафы за несоблюдение противовирусных мер?

— Я не помню, чтобы кого-то штрафовали. В Китае достаточно одного предупреждения, чтобы все всё поняли. Нет нужды повторять два раза. Ни у кого здесь даже мысли нет ослушаться. Именно поэтому Поднебесная так быстро справилась с коронавирусом. Народ здесь очень серьезно относится к вопросам пандемии.

— А как насчет китайской системы по отслеживанию контактов «код здоровья»?

— Эта система функционирует по сей день. Через приложение в телефоне отслеживается местоположение жителей и фиксируется, не посещали ли они районы, где регистрировались случаи заражения. Если человек находится в «красной зоне», то его код автоматически становится красным.

— Его необходимо предъявлять перед входом в место скопления публики?

— Например, в метро код никто не проверяет. Но без маски в подземку никто не пустит. Даже если ее немножко приспустить, контролеры сразу же заставят ее поднять. Код проверяют в основном при входе в госучреждения — отделения полиции, больницы, миграционную службу, диппредставительства и так далее. Некоторые служащие даже просят оставить номер телефона и паспортные данные, чтобы в случае необходимости отследить цепочку зараженных.

— Не пугает ли китайцев, что у кого-то могут храниться их личные данные?

— Первое время я сама довольно настороженно относилась к подобной инициативе. Но дело в том, что в Китае номер паспорта фигурирует абсолютно везде. Ты элементарно не можешь взять велосипед в аренду или зарегистрироваться в социальной сети, не указав номер ID. В КНР повышенный уровень контроля за гражданами. Здесь нет смысла скрывать свои паспортные данные. Наоборот, если человек целенаправленно пытается их утаить, это вызывает подозрения у властей.

— Чем отличаются новые условия прохождения карантина?

— Я прилетела в Шанхай 23 марта 2020 года, за пять дней до закрытия границ. Тогда обязательный двухнедельный карантин мы с подругой проходили дома. За нами были закреплены специалисты, живущие в нашем комьюнити. Периодически они проведывали нас и проверяли состояние здоровья.

Сейчас для этих целей выделены специальные платные «карантинные отели». Стоит это «удовольствие» немалых денег — примерно 7000 юаней (около 900 евро). Не каждый может позволить себе это. Мне кажется, такую систему ввели для того, чтобы люди меньше путешествовали.

— Что входит в эту стоимость помимо самого проживания?

— Питание и основные удобства. Как я слышала, качество проживания и питания в отелях сильно различается. В номерах иногда не бывает кондиционеров, холодильников и подключения к Интернету. При этом сотрудники таких отелей будут звонить посетителям не реже двух раз в день, чтобы следить за их здоровьем.

— Как проходит вакцинация?

— Довольно неплохо. На днях власти сообщали, что в стране проведено уже более 723 миллионов прививок. При этом они не уточнили, сколько именно человек получили одну или две дозы вакцины и какое количество граждан страны было привито тем или иным препаратом. Насколько мне известно, к началу июля охват вакцинации населения должен достичь 40%, а к концу года — 80%.

— Вас обязывают вакцинироваться?

— Многие компании принуждают своих работников привиться. Некоторые из них вообще грозят сотрудникам увольнением. У меня на работе такого нет. Начальство, скорее, просто рекомендует вакцинироваться, говоря, что рано или поздно всем придется.

— А вы сами вакцинировались?

— Если честно, я всячески оттягиваю этот момент. Более того, я была записана на вакцинацию на один из майских дней. За день до похода в клинику у меня началась необъяснимая паника. Было ощущение, что я еще не готова, поэтому решила пока с этим повременить. Прошло недостаточно времени, чтобы я могла убедиться в безопасности и эффективности препарата.

В принципе, китайцы сами тоже так думают. Многие из них даже утверждают, что если бы от вакцины действительно была какая-то польза, им бы не пришлось продолжать носить маски и соблюдать ограничительные меры после ее получения.

— Сильно ли изменилась общественная жизнь после первой волны?

— Многим барам, клубам, ресторанам и даже торговым центрам пришлось закрыться. Одна из причин — это, конечно, спад китайской экономики в период пандемии, пусть и не такой сильный, как во многих других государствах. Однако некоторые предприниматели целенаправленно останавливали работу своих бизнесов. Они не были уверены, что смогут проконтролировать соблюдение посетителями всех противовирусных правил, не хотели еще больше усугубить эпидемиологическую ситуацию. Иногда я задумываюсь, что движет ими в такие моменты — страх или же сознательность?

— К чему больше склоняетесь?

— Сложно сказать. Наверно, все в совокупности. Нужно понимать, что, как только бывает хотя бы маленькая вспышка вируса, принимаются просто драконовские меры и народ их беспрекословно соблюдает. Относительно недавно в одной из частей Шанхая коронавирусом заболели два человека, из-за чего местные власти закрыли на две недели целый жилищный комплекс, включающий в себя более ста многоквартирных домов. Только когда они выздоровели, всем жильцам разрешили выходить на улицу.

— Получается, что работать в этот период приходится из дома?

— Многие жители предпочитают работать из дома, даже если эпидемиологическая ситуация стабильная. Работодатели, в свою очередь, безропотно отправляют своих сотрудников на дистанционный режим. Всех все устраивает.

— А как население в целом реагирует на жизнь в эпоху пандемии?

— С опаской. Повторюсь, в Китае народ серьезно относится к вопросам коронавируса. Больше всего китайцы боятся второй волны COVID-19. При этом они гордятся тем, что сейчас именно их страна — самое безопасное место в мире. Возможно, именно поэтому у них порой проявляется предвзятое отношение к иностранцам. Они нам не доверяют.

— Как это проявляется?

— К примеру, недавно я ехала в лифте, за мной зашел китаец. Увидев меня, он тут же надел маску. Уверена, если бы на моем месте оказались китайцы, исход был бы совершенно иной.

Впрочем, в начале пандемии ситуация была намного критичнее. От меня даже убегали местные жители, боялись просто заговорить со мной! Наверно, видели во мне потенциальную угрозу для их безопасности. Поначалу многие таксисты просто отказывались везти иностранцев.

— Можно ли сказать, что Поднебесная вернулась к прежней жизни?

— Согласитесь, невозможно расслабиться на все 100%, когда все вокруг ходят в масках. Но опять же, по сравнению с тем, что было год назад, — небо и земля. Сейчас все намного проще. Нам хотя бы разрешено путешествовать по стране.

— А как дела с поездкой на родину?

— А вот это уже проблема. Во-первых, многие рейсы в Россию из-за полупустых самолетов просто отменяются. До этого их вообще не было. Прилететь из РФ в Китай тоже практически невозможно. Разве что если у человека есть сертификат о вакцинации китайским препаратом от COVID-19.