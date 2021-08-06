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Александр Васильев: «Коронавирус закончится к 2028 году, и самое лучшее, что все могут сделать - приспособиться»

Блистательный Александр Васильев буквально на один день заехал в Эстонию по пути в Париж: посетил выставку «Отражая лучи солнца. 150 лет курортной моды» в Пярну, где представлены 110 платьев и аксессуаров из его собственного фонда, и нашел полчаса, чтобы дать интервью нашему порталу.

Пока оператор не спеша устанавливал камеру, маэстро успел рассказать анекдот про метро в Таллинне, причем идеально имитируя эстонский акцент. Историк моды и бессменный телеведущий «Модного приговора» безгранично обаятелен, умен и виртуозно владеет словом, логически переходит от одной темы к другой, и слушать его - одно удовольствие.

Интервью достаточно большое, но советую прослушать до конца. Потому что интересно. Потому что эксклюзив. Потому что Александр Васильев прямо говорит о самых злободневных на сегодняшний день вещах - коронавирусе, зачем он был придуман, модных экспериментах этого непростого времени, оценивает нынешние роли мужчин в обществе, дает советы, как жить дальше и, конечно же, юморит. И самое главное, что рекомендовал Александр Васильев нам всем: жить и не тужить, а приспосабливаться к существующим и будущим ограничениям, которые продлятся еще не один и не два года.

ФОТО: Madis Veltman
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