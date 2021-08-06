Александр Васильев: «Коронавирус закончится к 2028 году, и самое лучшее, что все могут сделать - приспособиться»

Интервью достаточно большое, но советую прослушать до конца. Потому что интересно. Потому что эксклюзив. Потому что Александр Васильев прямо говорит о самых злободневных на сегодняшний день вещах - коронавирусе, зачем он был придуман, модных экспериментах этого непростого времени, оценивает нынешние роли мужчин в обществе, дает советы, как жить дальше и, конечно же, юморит. И самое главное, что рекомендовал Александр Васильев нам всем: жить и не тужить, а приспосабливаться к существующим и будущим ограничениям, которые продлятся еще не один и не два года.