«Унизила и высмеяла»: Лена Катина намекнула на предательство Юли Волковой

На ютуб-канале "КУБ" состоялась премьера нового формата – "Интервью с психологом". По задумке авторов, знаменитости будут откровенно общаться со специалистом и открываться с новой стороны. Первой гостьей шоу стала Лена Катина, которая после ухода из t.A.T.u. занимается сольной карьерой.

Отвечая на вопрос психолога о предательстве, певица вспомнила, что в ее жизни было несколько ситуаций, связанных с вероломством близкого человека. Лена рассказала о подруге, которой доверяла личные тайны, но та предала их огласке, чтобы "унизить или высмеять". Артистка уточнила: это было в юном возрасте.

Катина отметила, что с этим человеком очень долго общалась по необходимости. По словам певицы, сейчас она не поддерживает связь с бывшей подругой. "Но я ее простила", – призналась Лена. Она объяснила некрасивые поступки близкого человека его проблемами и комплексами.