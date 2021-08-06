Анна Седокова рассказала об общении в дочерью, которую отец увез в США

Моника родилась в отношениях певицы с бизнесменом Максимом Чернявским. После расставания он собирался лишить ее мать родительских прав, заявив, что она представляет для девочки, котрой на тот момент было семь лет, опасность. Так что Анна пришлось пройти через долгое судебное разбирательство, во время которого ей разрешалось видеться с дочерью только в присутствии с надзирательницы. Адвокаты заявляли, что шансы вернуть дочь весьма невелики. Тот период Анна характеризует как настоящий ад.

Но в конце концов певице удалось отстоять свои материнские права. Девочка осталась жить с отцом в Калифорнии и без его согласия Анна не может забрать ее в Россию на каникулы, но по крайней мере может видеться с ней, когда приезжает сама. Ей удалось найти компромисс с бывшим возлюбленным, и теперь он оба стараются поддерживать нейтральные отношения.

Компенсировать свое физическое отсутствие рядом с дочерью Анна старается за счет общения по интернету. Они с Моникой вместе учат уроки и читают, но певица признает: воспитание на расстоянии невозможно. «Можно быть другом на расстоянии, а мамой на расстоянии очень тяжело быть», - рассказала она в интервью изданию «Hello».