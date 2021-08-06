Врач рассказал, сможет ли МакSим после месячной комы вернуться на сцену

Популярная певица МакSим продолжает восстанавливаться после медикаментозной комы, в которой она пробыла около полутора месяцев.

Как сообщала ранее пиарщица знаменитости Яна Богушевская, артистка общается с родственниками по видеосвязи и мечтает о мороженом. Медики пока не разрешают ей ходить, к тому же знаменитость пока находится на специальной диете.

Кроме того, ее отключили от аппаратов, поддерживающих дыхание, но МакSим еще пользуется кислородной маской. «Сейчас предстоит долгий этап восстановления, но могу сказать, что самое страшное позади», – подтвердила директор певицы Маргарита Соколова.

На этом фоне врач Андрей Андриевский рассказал журналистам «Московского комсомольца» о том, как может пройти восстановление у знаменитости. Издание напомнило, что на момент госпитализации поражение легких артистки достигало 40%. В свою очередь, врач заявил, что при коронавирусе в альвеолах легких, где происходит газообмен, появляется слизь, нарушая процессы. Это состояние специалист сравнил с «утоплением», когда вода находится в легких, и в такой ситуации человек не может дышать.

Он чувствует недостаток кислорода, и может наступить критическое состояние, когда человека переводят на ИВЛ, чтобы принудительно обеспечить организм кислородом. Отвечая на вопрос журналистов о том, сложно ли восстановиться после ИВЛ, медик ответил однозначно. «Конечно. Это долго», – сказал он, отметив, что пораженная COVID-19 легочная ткань замещается рубцовой, альвеолы погибают, а человек может стать инвалидом.