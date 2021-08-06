В Нарве появилась необычная белая палатка! И таким достижением Эстонии восхищается весь мир

Данная арт-инсталляция кому-то напомнила пляжный шатер, а кому-то развернутый рулон туалетной бумаги, но однозначно, смотрелось элегантно и стильно.

В этом году накануне фестиваля Station Narva был объявлен конкурс городского искусства, в рамках которого определялся лучший объект, обогащающий общественное городское пространство Нарвы. Победителем стала разработавшая «Уличную библиотеку» Вера Гончугова, визуальная художница, дизайнер и архитектор интерьеров, студентка, которая учится в магистратуре Эстонской Академии художеств. Павильон для бесплатного обмена книгами, помимо возможности повторного использования книг, представляет из себя новое место встреч и мотивирует людей больше читать. Эдгар Гергель побеседовал с молодой художницей.

— Почему в качестве арт-инсталляции вы решили сделать «уличную библиотеку» и такой дизайн?

Вера Гончугова: Уличная библиотека, потому что организаторы фестиваля Station Narva хотели, чтобы искусство было функциональным. Я подумала, что в Нарве нет объектов публичного искусства, которые есть в других местах. В качестве темы я выбрала уличную библиотеку, так как у каждого в доме найдутся книги, которые уже не читают, но жалко выбросить. «Уличная библиотека» — это такое место, где книги могут обрести вторую жизнь. Горожане смогут обмениваться книгами и находить для себя что-то новое.

Что же касается дизайна, то я вдохновилась страницами книг. Я подумала, что лучше всего это сможет продемонстрировать текстиль.

Мировые СМИ обычно очень активно пишут о подобных библиотеках и восхищаются смелостью их создателей.