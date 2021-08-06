ГАЛЕРЕЯ ⟩ Шампанское - рекой! Новую фестивальную Нарву не узнать: таких прогрессивных взглядов нет даже в Таллинне

Прибыв на место проведения фестиваля, наш глаз порадовала красота и величие Нарвского замка, а также открывающийся с подножья горы живописный вид на реку Нарову и Ивангородскую крепость. Каждый раз этот вид радует глаз и прекрасен, словно оказываешься здесь в первый раз.

Вид на реку Нарову. ФОТО: limon.ee

После вступительных слов пришедших гостей познакомили с необычной арт-инсталляцией «Уличная библиотека», спроектированной местной молодой художницей Верой Гончуговой - победительницей международного конкурса. Более подробно об этом уникальном арт-объекте сможете прочитать в отдельном материале уже в эту пятницу, мы пообщались с Верой и узнали подробнее об этой идее.

Ключевым моментом небольшой программы четверга стало публичное обсуждение на тему: «Нарва: менять нельзя оставить». Дискуссия панель собрала около сотни людей на площадке на территории Нарвского замка, а также транслировалась на всевозможных городских и социальных веб-порталах. В обсуждении приняли участие представители разных политических сил города: Катри Райк - мэр Нарвы; Денис Ларченко - представитель партии Eesti 200; Татьяна Стольфат - председатель горсобрания Нарвы и представитель Центристской партии.

Комментировали слова политиков люди без политических и предвыборных амбиций - специалисты и эксперты в разных областях: Ирэн Кяосаар, Елена Лохматова и Иван Сергеев (бывший главный архитектор Нарвы). Дискуссия проходила на русском языке. На повестке дня были такие темы, как: отдача предпочтения развитию сектора промышленности и производства или же развитию ИТ-технологий; возможности для формирования новых кадров и сокращение оттока населения, а также будущее образовательных учреждений города.

Нарвитяне со всей душой участвовали в горячем обсуждении, что позволило на время окунуться в жизнь Нарвы – города с великими традициями и прекрасными возможностями для модернизации. Мы словно побывали на ток-шоу и прикоснулись к жизни местных жителей. Радует, что в этом городе проживает столько талантливых людей, которые не хотят уехать, а наоборот, приложить все усилия и душу к формированию нового современного города!

Сам фестиваль Station Narva позиционируется как интеграционно-культурно-развлекательный проект, который должен привлекать в город туристов со всей страны и из других стран зарубежья.