Вынуждена отменять концерты: что происходит с Надеждой Кадышевой?

Поклонники известной певицы не на шутку разволновались, когда увидели в прессе свежее совместное фото двух Надежд — Кадышевой и Бабкиной. Бабкина, которой уже 71 год, выглядит цветущей, позитивной и, самое главное, очень активной женщиной, в то время как осунувшаяся, изможденная Кадышева, кажется, еле стоит на ногах.

Волноваться действительно есть из-за чего. Надежда Кадышева отменяет концерты один за другим, поскольку часто чувствует себя совсем плохо. Все началось довольно давно — заводная певица за сценой буквально валилась с ног из-за тяжелой депрессии. Она была уверена, что над женщинами ее рода нависло страшное проклятье — ни мать, ни ее сестра не дожили до 40 лет. В преддверии этого возраста страхи начали мучить и певицу. «Выхожу на сцену, а перед глазами все кружится, ничего не понимаю и не вижу. Как при этом я умудрялась петь и танцевать — загадка. Видимо, действовала на автомате», — рассказывала Кадышева.

Чтобы прийти в норму, артистка начала пить антидепрессанты и спустя два года приема лекарств поправилась на 30 кило. Тут появились новые страхи — никогда не вернуться в форму и потерять мужа, с которым она прожила в браке более 30 лет. «Вес у меня стал 95 кг. И ты уже становишься просто как растение: тебе ничего не надо», — вспоминает артистка.

Несколько лет назад Кадышева пережила сердечный приступ, а после дважды услышала от врачей страшный диагноз — «рак груди». В первый раз опухоль, к счастью, оказалась не злокачественной, а во второй раз диагноз оказался ошибочным — врачи узнали об этом, уже приступив к операции.

Сейчас Кадышева чувствует себя неважно, говорят в ее окружении. У нее скачет давление, мучают мигрени и бессонница. К тому же певица и ее супруг очень боятся коронавируса. За последние полгода солистка «Золотого кольца» дала лишь два сольных концерта.

«Кадышева периодически болеет. У нее каждый если не второй, то третий концерт переносится из-за плохого самочувствия», — рассказал KP.RU промоутер Сергей Лавров.

По словам Лаврова, певица в любой момент, хоть перед самым концертом, может сказать что не выйдет на сцену, поскольку плохо себя чувствует. Свой гонорар (около полутора миллионов) артистка в таких случаях возвращает, но остальные расходы несут организаторы. При этом сама Кадышева живет в достатке, даже не выступая. «Ее театр «Золотое кольцо» приносит регулярный доход от аренды (сдаются помещения под мероприятия, празднования), там и концерты других коллективов проходят. Так что финансово у нее все нормально», — пояснил промоутер.