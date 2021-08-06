Эстонский стилист Женя Фокин ратует за вакцинацию: думаете, что тряпки - это мой предел?

Время от времени Женя Фокин напоминает своим подписчикам, что все будут вакцинированы. Придет этот день. «Нам надо объединиться, собрать все силы в кулак и вакцинироваться», - написал он.

Он призвал напрочь забыть про эгоизм, индивидуальность и думать в так называемом духе социализма - стройными рядами пойти на вакцинацию - и социальной необходимости. Почему-то Фокин называет его «бандитским духои». Предположим, что он имеет виду весьма спорное правило «один за всех и все за одного»?

По словам Жени, реакция его подписчиков, прочитавших подобный призыв, была неоднозначной, больше отрицательной. «У меня есть электронные письма, где люди пишут, что отпишутся от меня. Да пускай! Цыпочки, Instagram - это не какая-то реальная жизнь. Если ваши взгляды противоречат моим - что ж поделать? Я начинаю здесь обсуждение и определенно слушаю самых умных, а не гавканье собак», - говорит Женя.

«Один из родителей моего друга работает шеф-поваром в кафе, а другой - в магазине одежды. Если кафе и магазины снова закроются из-за того, что у нас слишком много больных, а народ не хочет вакцинироваться, то финансовое положение семьи моего друга будет дерьмовым и плачевным», - рассуждает Фокин. У отказывающихся от вакцинации нет никаких весомых аргументов против, они против просто потому, что против, полагает стилист.

Он признает, что такие негативные комментарии утомляют его эмоционально, но не останавливают. «Что такое Instagram? Просто красивые фоточки и рекламные коллаборации? Это моя платформа для высказывания мыслей», - считает Женя. Он полагает важным участие общественных деятелей в кампании за вакцинацию, так как это могло бы стать примером и для остальных. «Пожалуйста, те, кто против масок и вакцин, направьте свою энергию в другое русло, займитесь реальным делом», - просит Фокин.

Многие считают, что Женя должен оставаться исключительно в модной индустрии и не выходить за пределы этой темы. «Как вы думаете, тряпки - моя единственная епархия, выше которой я не могу прыгнуть?» - размышляет он.