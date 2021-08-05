В Сети появился первый тизер сериала «Импичмент» о сексуальной связи Моники Левински и Билла Клинтона

Сюжет основан на реальных событиях 1998 года — скандальной связи 49-летнего женатого президента США Билла Клинтона с 22-летней стажеркой Белого дома Моникой Левински, что привело к попытке импичмента.

Интригующий тизер не показывает лиц главных героев, но уже известно, что Монику сыграла 28-летняя Бини Фелдштейн (звезда сериала "Оранжевый — хит сезона"), а Клинтона — Клайв Оуэн. Сара Полсон исполнила роль Линды Трипп, сотрудницы Минобороны, которая записала рассказы Моники о ее предполагаемом романе с президентом.

В тизере показан эпизод, когда Левински собирает подарок для американского президента и направляется к нему в Овальный кабинет Белого дома, о чем секретарша предупреждает Клинтона. (Именно в Овальном кабинете произошли некоторые из девяти эпизодов интимных отношений между президентом и Левински, в том числе и оральный секс. — Прим. ред.)

Информация о создании сериала поступала еще с 2017 года, однако дата релиза стала известна только сейчас — премьера намечена на сентябрь 2021 года. Говорят, что Райан Мерфи ждал положительного ответа самой Моники Левински, которой сделал деловое предложение стать продюсером сериала. Мерфи ранее отметил, что будет корректнее, если она сама будет причастна к этому проекту. Только после получения ее согласия съемки начались.

Никто не должен рассказывать вашу историю — вы сами должны это сделать. Будет некрасиво, если это сделают другие,

— заявлял Мерфи, готовясь к съемкам.

Сериал основан на книге Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента".