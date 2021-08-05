Ксения Бородина: «Такое не прощают нормальные женщины»

На заседание знаменитости не явились, наняли специалистов. Омарова, к примру, защищает «звездный» юрист Сергей Жорин. В ходе разбирательства всплыла интересная деталь - общий дом, в котором жила некогда счастливая семья, оказался чужим. Собственником имущества по документам является мать Бородиной.

Многие тут же сочли, что телеведущая к разводу тщательно подготовилась, вот и переписала дом на ближайшую родственницу, правда, не все рассчитала - продажу или дарение общего имущества третьему лицу легко оспорить через суд, чем наверняка и займется Омаров. В своем личном аккаунте в Instagram Ксения пояснила, что на самом деле дом изначально был оформлен на ее мать и никаких хитроумных шагов здесь сделано не было. «Он был на маму с самого начала существования», - написала ведущая. Странно, что ее экс-супруг не был в курсе, в чьем же доме он проживает с 2015 года.

Кроме того, Бородина ответила, что о разводе не жалеет ни капли и больше не намерена давать бизнесмену никаких шансов. Однажды она уже прощала супругу измену и согласилась дать ему еще одну попытку начать все сначала, но «как показала практика, люди этого не ценят».

При таких событиях, которые у меня сложились, сомнений у меня нет ни на 1%. Такое не прощают нормальные женщины,

- заявила звезда.

Помимо имущественных вопросов Бородиной и Омарову предстоит урегулировать правила общения отца с общей дочерью, Теоной. По словам Ксении, девочка тяжело переживает тот факт, что мама и папа больше не живут вместе.

Тяжело... Много разговоров я с ней провела, много тепла и ласки. Она очень умная и чуткая девочка, но конечно она переживает,

- написала Ксения.