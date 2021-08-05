Прилучный и Мельникова выясняют отношения в эротическом триллере

Влюбленная пара (Мельникова и Романцов) уезжает в загородный дом, чтобы провести время вместе. Внезапно на пороге объявляются младшая сестра девушки (Кононова) и ее бывший бойфренд (Прилучный). Романтическая идиллия нарушена.

Четверка начинает играть в опасные психологические игры, которые влекут за собой то страсть, то ревность.

«Работать над историей с элементами эротики, честно скажу, было непросто. Фильм состоялся во многом благодаря самоотдаче потрясающего актерского квартета, филигранной работе оператора-постановщика Антона Зенковича и прекрасной музыке Сергея Лурана», — приводят слова режиссера Ольги Акатьевой в пресс-службе Central Partnership.

По словам Дарьи Мельниковой, во время съемок ей «всегда было холодно» и одновременно увлекательно. Звезда сериала «Папины дочки» впервые снималась в постельных сценах (все актеры были без дублеров).