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Прилучный и Мельникова выясняют отношения в эротическом триллере

Прилучный и Мельникова выясняют отношения в эротическом триллере. ФОТО: скриншот с youtube.com

На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership опубликовали трейлер эротического триллера Ольги Акатьевой «Соври мне правду». Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Дарья Мельникова, Евгений Романцов и Елизавета Кононова, пишут РИА Новости.

Влюбленная пара (Мельникова и Романцов) уезжает в загородный дом, чтобы провести время вместе. Внезапно на пороге объявляются младшая сестра девушки (Кононова) и ее бывший бойфренд (Прилучный). Романтическая идиллия нарушена.

Четверка начинает играть в опасные психологические игры, которые влекут за собой то страсть, то ревность.

«Работать над историей с элементами эротики, честно скажу, было непросто. Фильм состоялся во многом благодаря самоотдаче потрясающего актерского квартета, филигранной работе оператора-постановщика Антона Зенковича и прекрасной музыке Сергея Лурана», — приводят слова режиссера Ольги Акатьевой в пресс-службе Central Partnership.

По словам Дарьи Мельниковой, во время съемок ей «всегда было холодно» и одновременно увлекательно. Звезда сериала «Папины дочки» впервые снималась в постельных сценах (все актеры были без дублеров).

«Мне, конечно, очень повезло с партнерами, Пашей и Женей, с ними было очень комфортно работать. И вообще, на съемочной площадке этого фильма мне всегда было как-то спокойно», — цитируют Мельникову в пресс-службе.

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