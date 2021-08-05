Звезду сериала «Склифосовский» жестко избили в Москве

Российского актера Ивана Рыжикова, наиболее известного широкому зрителю по сериалам «Склифосовский» и «Балабол», жестко избили в центре Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел недалеко от дома артиста в Таганском районе. В результате нападения Рыжикова госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом нижней стенки левой глазницы.