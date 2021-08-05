Звезду сериала «Склифосовский» жестко избили в Москве
Артиста госпитализировали с сотрясением и черепно-мозговыми травмами, сообщает Пятый канал.
Артиста госпитализировали с сотрясением и черепно-мозговыми травмами, сообщает Пятый канал.
Российского актера Ивана Рыжикова, наиболее известного широкому зрителю по сериалам «Склифосовский» и «Балабол», жестко избили в центре Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел недалеко от дома артиста в Таганском районе. В результате нападения Рыжикова госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом нижней стенки левой глазницы.
Сам артист подтвердил факт нападения, однако указал, что сейчас уже находится дома. Рассказывать о деталях происшествия актер пока отказывается из-за сильного стресса. Сейчас правоохранители устанавливают личность и ищут нападавшего.