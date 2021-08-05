«Тошнота и кашель с прожилками крови»: жена Владимира Стеклова о борьбе семьи с коронавирусом

Сейчас вся семья Владимира Стеклова борется с коронавирусом: он — в «красной зоне», а жена Ирина и трехлетняя дочь Арина — в детской больнице, куда их отвезли вчера вечером. Девочка заболела буквально на днях и, по словам мамы, не бессимптомно, как обычно бывает у детей, а с кашлем и температурой под 38.

Актер на связи с родными, по словам супруги, ему уже лучше, хотя на скорой его увезли с 50% поражением легких и серьезной дыхательной недостаточностью.

Звонили из Володиной больницы, прислали новый план лечения. Говорят, что противовирусный препарат, который назначили — очень эффективен при короне, — делится Ирина Стеклова. — Температура стабилизировалась, но выводы делать пока рано. Муж обдумывает побег домой. Или лучше, или совсем устал уже там. Меня прокапали на дому, пока тошнит, головокружения и кашель с легкими прожилками крови.

Жена народного артиста России до последнего отказывалась от госпитализации, консультировалась с докторами по видеосвязи и соблюдала все их предписания. Также Ирина сделала КТ, которое показало по 5% поражения легких с обеих сторон и вирусную пневмонию.

У меня была, как мне кажется, переломная ночь: четыре раза переодевалась и меняла постель, так как просыпалась каждый раз в луже. Сил нет, нервы сдают. Я слышала, что нервная система страдает. Происходит нечто мне не свойственное — постоянно текут слезы. Если болеешь в одежде мужа, не так сильно скучаешь по нему,

— рассказывала о своих ощущениях супруга Владимира Александровича.