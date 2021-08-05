Пользователи Сети обсуждают фотографию певицы Asti с «шестью» пальцами на ноге

Российская певица Asti часто удивляет поклонников довольно необычными и смелыми образами. На днях исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых предстала в довольно откровенном наряде и позах.

Однако пользователи сети обратили внимание не на внешний образ звезды российского шоу-бизнеса. Поклонники разглядели «шестой» палец на ноге популярной артистки, о чем поспешили сообщить в комментариях под публикацией.

«Про шесть пальцев на ноге на последнем фото уже писали?»;

«У Asti шесть пальцев? Ого, не знала»;

«Почему я не могу развидеть лишний палец на ноге?!» — удивлялись фанаты.