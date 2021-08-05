Пользователи Сети обсуждают фотографию певицы Asti с «шестью» пальцами на ноге
Исполнительница опубликовала необычный снимок в своем микроблоге, пишет Пятый канал.
Исполнительница опубликовала необычный снимок в своем микроблоге, пишет Пятый канал.
Российская певица Asti часто удивляет поклонников довольно необычными и смелыми образами. На днях исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых предстала в довольно откровенном наряде и позах.
Однако пользователи сети обратили внимание не на внешний образ звезды российского шоу-бизнеса. Поклонники разглядели «шестой» палец на ноге популярной артистки, о чем поспешили сообщить в комментариях под публикацией.
«Про шесть пальцев на ноге на последнем фото уже писали?»;
«У Asti шесть пальцев? Ого, не знала»;
«Почему я не могу развидеть лишний палец на ноге?!» — удивлялись фанаты.
Некоторые пользователи сети также не исключили, что это может быть частью пиар-хода. Поскольку несколько лет назад похожий снимок с «лишним» пальцем выложила в своем микроблоге певица Лобода, чтобы распространить новую песню.