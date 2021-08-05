Пять артистов, которых погубила тяга к алкоголю

Почему так происходит? Кто-то не может справиться со стрессом - дали роль, не дали роль, плохо сыграл, надорвался, будучи в образе. Кто-то лучше играет «подшофе» - расслабляется, и получается тот самый «полет». Многие выпивают за компанию - подливают влиятельные поклонники (им практически невозможно отказать, насколько они настырные в своем желание «угостить»), или же после спектакля-съемок полагается отпраздновать в кругу друзей.

Владислав Галкин, 38 лет

Владислав Галкин ФОТО: скриншот видео

Незадолго до смерти актера прозвенел не просто звоночек - загудел набат: в июле 2008-го года Владислав устроил стрельбу в баре, будучи навеселе. Виной тому стал бармен, который отказался наливать нетрезвому «дальнобойщику» спиртное. Галкин вскипел, начал кидаться стульями и стрелять из газового пистолета. А еще через полгода загремел в больницу - врачи говорили, что у актера серьезные проблемы с печенью и поджелудочной. В этот период его мало приглашали сниматься - никто не хотел иметь дело с популярным, но неуправляемым артистом. Жена подала на развод... В феврале 2010-го года Владислав Галкин умер в своей постели. Судмедэксперты установили, что смерть актера наступила от острой сердечной недостаточности, вызванной приемом большого количества алкоголя.

Андрей Краско, 48 лет

Андрей Краско ФОТО: ин

Актер работал, не жалея себя, сил, и умер прямо на съемках сериала «Ликвидация» летом 2006-го года. Обширный инфаркт. Медики говорили, что все дело в жаре и нагрузках. Но даже его отец, актер Иван Краско, не стал возбуждать дело против врачей (на этом настаивали друзья Андрея). «Сын сам себя подготовил к уходу. И все его друзья, с которыми он бухал, и которые отвозили его в реанимацию, об этом знали», - говорил нашей газете Краско-старший. Андрей начал пить достаточно рано: «Я пристрастился к алкоголю сразу же после школы, когда не смог поступить в театральный. Пошел работать монтировщиком сцены. А там, как вы понимаете, пили все». С тех пор обращался к бутылке, как только в работе был простой. Видимо, организм устал справляться.

Андрей Панин, 50 лет

Андрей Панин ФОТО: Инстаграм