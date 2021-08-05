Стала известно, кем является муж внучки Лукашенко

Как оказалось, Виктория вышла замуж за своего однокурсника Дмитрия Дятлова. Ему также 23 года и он родом из Полоцка. Свекром же Виктории стал руководитель предприятия «Техполин», где ведется производство ремонтных хомутов для труб.

Сам Дмитрий Дятлов учился вместе с внучкой Лукашенко на платной основе на факультете международных отношений БГУ. Именно там у них завязались отношения, по предположению журналистов, с 2016 года. Однокурсники отзываются о молодом человеке как об «открытом для общения обычном парне», которые хорошо учился, а также интересовался футболом. Сосед Дятлова по общежитию также сообщил, что муж внучки Лукашенко до поступления в институт окончил гимназию имени Франциска Скорины в Полоцке.