Стала известно, кем является муж внучки Лукашенко
По понятным причинам многих заинтересовало не столько само бракосочетание внучки Лукашенко, сколько личность ее избранника.
По понятным причинам многих заинтересовало не столько само бракосочетание внучки Лукашенко, сколько личность ее избранника.
Кто же стал избранником 23-летней Виктории? Подробности раскрыл Telegram-канал «Наша Нива».
Как оказалось, Виктория вышла замуж за своего однокурсника Дмитрия Дятлова. Ему также 23 года и он родом из Полоцка. Свекром же Виктории стал руководитель предприятия «Техполин», где ведется производство ремонтных хомутов для труб.
Сам Дмитрий Дятлов учился вместе с внучкой Лукашенко на платной основе на факультете международных отношений БГУ. Именно там у них завязались отношения, по предположению журналистов, с 2016 года. Однокурсники отзываются о молодом человеке как об «открытом для общения обычном парне», которые хорошо учился, а также интересовался футболом. Сосед Дятлова по общежитию также сообщил, что муж внучки Лукашенко до поступления в институт окончил гимназию имени Франциска Скорины в Полоцке.