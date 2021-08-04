Стало известно, почему Степаненко пропала после суда с Петросяном

«Елена Степаненко, вернитесь», «Елена, куда ты делась? Почему нет твоего шоу? Мы ждем», — написали взволнованные фанаты.

А в ответ — тишина. Социальные сети артистки разговорного жанра замолчали. Последний пост опубликован год назад — 15 августа 2020 года.

Поводов для внезапного ухода в тень может быть несколько. Один из наиболее вероятных — низкий рейтинг нового шоу. Предположительно, страничка в Instagram была создана для продвижения юмористической передачи «Еще не вечер!». Елена Степаненко заявила о себе в качестве ведущей и предстала на суд зрителей сильно похудевшей, с яркой прической и новым макияжем. Некоторые посчитали, что артистка прибегла к помощи пластического хирурга, пишет Пятый канал.

Но изменения в облике не помогли программе остаться на плаву, из-за низких рейтингов шоу закрыли. Потребность в странице отпала, и экс-супруга Петросяна забросила ее, — предположило «Утро.ру». Меньше стала появляться на голубых экранах и редко распространяется о своей личной жизни